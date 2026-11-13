Kiev marque des points, mais pas encore un tournant. Les contre-attaques ukrainiennes, notamment à Lyman, freinent l’offensive russe sans briser sa capacité à maintenir la pression, estime l'expert en stratégie Marcel Berni.

En bref Selon l’expert en stratégie Marcel Berni, l’Ukraine a surtout stabilisé le front grâce aux drones et aux systèmes sans pilote

Près de Lyman, l’Ukraine a repris une avancée sur le front et soulagé Kramatorsk et Sloviansk

Selon Berni, la Russie peut continuer à transférer des réserves et à maintenir la pression sur le front durant l’hiver

Daniel Macher

La Russie aurait perdu 2580 soldats, tués ou blessés, en une seule journée. Cette information a été annoncée par l'état-major des forces armées ukrainiennes sur les réseaux sociaux le 11 novembre, comme l'a rapporté «Ukrainska Pravda». Ce chiffre n'a pas été vérifié de manière indépendante. Cependant, le rapport suggère que l'Ukraine a récemment réussi à stabiliser ses positions et repousser les troupes russes sur plusieurs secteurs. S'agirait-il d'une percée majeure sur le front?

«L’Ukraine est parvenue à stabiliser le front, principalement grâce à l’utilisation de drones et d’autres systèmes sans pilote», déclare Marcel Berni, expert en stratégie à l’Académie militaire (Milak) de l’EPFZ. La Russie a perdu du terrain sur la majeure partie de ce front d’environ 1200 kilomètres. Cependant, Marcel Berni met en garde contre toute conclusion hâtive.

Pourquoi Lyman est une ville décisive

«Il ne s'agit pas encore d'un changement stratégique», poursuit Marcel Berni. La plus importante contre-attaque ukrainienne a eu lieu près de Lyman, dans l'est du pays. La Russie y avait établi une avancée qui, selon Marcel Berni, devait s’inscrire dans un mouvement de tenaille septentrional contre les villes de Sloviansk et Kramatorsk.

Dans le cadre de «l'opération Vivaldi», les forces ukrainiennes ont repris l'avantage. «Cela a permis de soulager la pression sur les deux villes importantes du Donbass, Kramatorsk et Sloviansk», explique Marcel Berni. La situation dans le nord du Donbass s’en est trouvée durablement modifiée.

Autre situation dans le sud

Les troupes ukrainiennes ont également progressé près de Borova et de Kupyansk. Cependant, ces gains restent globalement limités, souligne Marcel Berni. L'Ukraine explore plusieurs fronts afin de déstabiliser la Russie et trouver une voie prometteuse pour de futures incursions. On ignore encore où elle concentrera ses forces à l'avenir.

Au sud, la situation est moins favorable à Kiev. Marcel Berni affirme que la pression ukrainienne s'est relâchée à Velyka Novosilka. Il entrevoit des opportunités à plus long terme à Oleksandrivka: des gains territoriaux dans cette zone pourraient menacer d'importantes lignes logistiques russes.

La Russie peut continuer à attaquer

L’offensive automnale russe a-t-elle donc échoué? Marcel Berni juge le terme prématuré. Si des pertes russes importantes – conjuguées à des gains territoriaux minimes voire en déclin – pouvaient le confirmer, la Russie pourrait encore transférer des réserves au front. Marcel Berni prévoit donc une pression russe continue, globalement infructueuse, mais probablement tout au long de l'hiver.

Les attaques contre les lignes de ravitaillement ennemies jouent un rôle crucial dans les succès de l'Ukraine. Marcel Berni constate un impact direct sur les combats, notamment avec les armes de moyenne portée: les frappes de drones ukrainiens à Louhansk ont ​​considérablement affaibli l'approvisionnement en carburant des troupes russes en première ligne. Cependant, les attaques contre les raffineries et les usines d'armement ne constituent pas une solution miracle. Elles n'ont un effet durable que si les dégâts sont supérieurs aux capacités de réparation de la Russie.

Les chars sont de nouveau utilisés dans les contre-attaques ukrainiennes, mais pas partout. Marcel Berni suppose que les forces ukrainiennes au nord de Lyman ont d'abord neutralisé les drones de défense russes avant de déployer des chars. Dans le sud-est, les chars restent rares; les progressions y sont principalement menées par de petits groupes d'infanterie appuyés par des drones.

Pourquoi l’offensive est risquée

L'Ukraine peut ainsi progressivement enrayer les gains territoriaux russes. Marcel Berni ne considère pas encore cela comme une avancée majeure: ceux qui progressent trop loin s'éloignent de leurs lignes de ravitaillement et deviennent vulnérables aux contre-attaques. A cela s'ajoutent les frappes aériennes russes sur le réseau électrique ukrainien. «En réalité, l'objectif principal est donc d'améliorer la position de négociation de l'Ukraine», affirme Marcel Berni.

La limite du succès ukrainien réside dans le fait que ses avancées dépassent les capacités de ses propres forces. Plus les unités ukrainiennes s'éloignent de leurs lignes de ravitaillement, plus elles deviennent vulnérables aux contre-attaques russes, prévient Berni. Parallèlement, la Russie peut continuer à transférer des réserves au front. L'Ukraine a ralenti l'avancée russe et remporté un succès significatif à Lyman. Reste à savoir si elle pourra le traduire en gains territoriaux supplémentaires.