Ca s'échauffe entre la Russie et la Roumanie

Moscou a franchi une «nouvelle limite»

L'Otan a condamné vendredi «l'irresponsabilité» de la Russie après la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel en Roumanie. L'incident, survenu près de la frontière avec l'Ukraine, a fait deux blessés légers.

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La présidente de la Commission européenne a de son côté estimé que Moscou a franchi une «nouvelle limite» dans sa guerre «d'agression» contre l'Ukraine. «Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple (...) nous continuerons d'accentuer la pression sur la Russie» avec un nouveau «paquet de sanctions», a-t-elle assuré sur X.

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«Nous condamnons l'irresponsabilité de la Russie», a indiqué de sonc côté la porte-parole de l'Otan Allison Hart sur le réseau social X.

Elle a ajouté que le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte était en contact avec les autorités roumaines. Celui-ci a aussi exprimé vendredi la «solidarité absolue» de l'Alliance. «Je viens de m'entretenir avec le président roumain Nicusor Dan (...) Je lui ai assuré la solidarité absolue de l'Otan envers la Roumanie et exprimé ma sympathie envers les blessés de cet incident», a-t-il écrit sur X.

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