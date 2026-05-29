Ca s'échauffe entre la Russie et la Roumanie

L'agression russe est une menace pour «toute l'Europe», dit Kiev
L'Ukraine a estimé vendredi que la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel en Roumanie était une nouvelle illustration de la «menace» posée par la Russie pour l'ensemble de l'Europe.
«La récente incursion d'un drone russe dans l'espace aérien roumain et son explosion dans le quartier résidentiel de Galati ont prouvé une fois de plus que l'agression russe constitue une menace réelle pour la région de la mer Noire et pour toute l'Europe», a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Moscou a franchi une «nouvelle limite»
L'Otan a condamné vendredi «l'irresponsabilité» de la Russie après la chute d'un drone russe sur un immeuble résidentiel en Roumanie. L'incident, survenu près de la frontière avec l'Ukraine, a fait deux blessés légers.
La présidente de la Commission européenne a de son côté estimé que Moscou a franchi une «nouvelle limite» dans sa guerre «d'agression» contre l'Ukraine. «Nous sommes pleinement solidaires de la Roumanie et de son peuple (...) nous continuerons d'accentuer la pression sur la Russie» avec un nouveau «paquet de sanctions», a-t-elle assuré sur X.
«Nous condamnons l'irresponsabilité de la Russie», a indiqué de sonc côté la porte-parole de l'Otan Allison Hart sur le réseau social X.
Elle a ajouté que le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte était en contact avec les autorités roumaines. Celui-ci a aussi exprimé vendredi la «solidarité absolue» de l'Alliance. «Je viens de m'entretenir avec le président roumain Nicusor Dan (...) Je lui ai assuré la solidarité absolue de l'Otan envers la Roumanie et exprimé ma sympathie envers les blessés de cet incident», a-t-il écrit sur X.
La Roumanie déclare le consul général russe persona non grata
La Roumanie a déclaré vendredi persona non grata le consul général russe à Constanta et a annoncé la fermeture du consulat russe de cette ville bordant la Mer Noire, après la chute d'un drone ayant blessé deux personnes dans un immeuble d'habitation.
La Russie portant «l'entière responsabilité de cet incident» inédit près de la frontière avec l'Ukraine, «le consul général russe à Constanta a été déclaré persona non grata et le consulat général russe à Constanta sera fermé», a déclaré le président roumain Nicusor Dan, dans une allocution diffusée en ligne.
La Russie a promis de sonc côté des «mesures de riposte» imminentes à cette décision. «Les mesures de riposte (...) ne se feront pas attendre», a assuré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova aux agences de presse russes. Bucarest a annoncé sa décision après la chute d'un drone sur un immeuble d'habitation en Roumanie, un incident qu'elle impute à la Russie.
Source: AFP
Le président nationaliste polonais veut retirer à Zelensky la plus haute distinction du pays
Le président nationaliste polonais a proposé vendredi de priver Volodymyr Zelensky de la plus importante distinction polonaise, après que ce dernier a baptisé une unité militaire du nom de l'organisation nationaliste ukrainienne UPA, accusée des massacres de Polonais durant la Seconde Guerre mondiale
Se déclarant «indigné», Karol Nawrocki a indiqué à la presse avoir proposé «le retrait de l'ordre de l'Aigle blanc au président Zelensky».
Un sentiment partagé par le Premier ministre polonais. Donald Tusk a jugé vendredi cette initiative «inquiétante» pour les relations avec l'Ukraine. Cette décision «blesse notre sensibilité historique» et elle est «inquiétante du point de vue de nos relations» bilatérales, a déclaré à la presse Donald Tusk.
Source: AFP
L'ambassadeur américain à l'OTAN condamne une incursion «irresponsable»
L'ambassadeur américain à l'OTAN a condamné vendredi une incursion «irresponsable» après la chute d'un drone sur un immeuble résidentiel en Roumanie, près de la frontière avec l'Ukraine.
«Nous nous tenons aux côtés de la Roumanie, notre allié de l'OTAN, et condamnons cette incursion irresponsable sur son territoire», a écrit Matthew Whitaker sur son compte X. «Nous défendrons chaque centimètre carré du territoire de l'OTAN», a-t-il assuré.
Source: AFP
La Roumanie convoque l'ambassadeur russe après le crash d'un drone
La Roumanie a convoqué vendredi l'ambassadeur de Russie à la suite de la chute d'un drone sur un immeuble résidentiel ayant blessé deux personnes, un «incident extrêmement grave», a déclaré la ministre des affaires étrangères Oana Toiu sur X.
«Nous communiquerons officiellement les conséquences que ce manque de responsabilité de la part de la Russie aura sur les relations diplomatiques entre nos deux pays, ainsi que les prochaines étapes au niveau européen concernant les paquets de sanctions», a-t-elle ajouté.
Le président roumain Nicusor Dan a aussi indiqué avoir convoqué le Conseil suprême national de Défense après la chute d'un drone qui a fait deux blessés dans un immeuble près de la frontière avec l'Ukraine.
«Le caractère sans précédent de cet événement exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée, aux niveaux national, allié et international», a ajouté la présidence sur Facebook, évoquant une réunion à partir de 11h00 (08h00 GMT) pour «discuter des implications de l'incident le plus grave».
Source: AFP
Un cargo turc a été attaqué par un drone russe en mer Noire
La marine ukrainienne a affirmé vendredi qu'un drone russe a «attaqué» un cargo turc en mer noire, provoquant un incendie qui a fait deux blessés parmi l'équipage.
«Dans la nuit, l'ennemi a utilisé un drone pour attaquer le cargo ANT, qui naviguait depuis l'un des ports de la région d'Odessa vers la Turquie avec une cargaison à bord», a écrit la marine sur Telegram. «Deux membres d'équipage blessés ont été rapidement évacués par des bateaux de la marine des Forces armées ukrainiennes et transportés vers un centre médical», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'ONU critique «une escalade dangereuse» dans la guerre Ukraine-Russie
Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Volker Türk a mis en garde jeudi contre «une escalade dangereuse» dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et appelé les deux parties à revenir à la table des négociations.
«J'appelle fermement à la retenue. Reprenez les négociations et mettez un terme à la souffrance», a déclaré Volker Türk dans un communiqué, en indiquant que le nombre de civils tués au cours des quatre premiers mois de l'année est en augmentation de 21% par rapport à la même période de 2025.
Source: AFP
Zelensky en Suède pour négocier un accord sur la défense aérienne
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend jeudi en Suède pour l'annonce d'un accord sur la «défense aérienne», a annoncé le gouvernement dans un communiqué.
Stockholm va annoncer le don d'avions de chasse Gripen Jas 39 C/D à l'Ukraine, rapporte le quotidien Aftonbladet. Les deux pays avaient signé l'an dernier une lettre d'intention avec pour objectif l'achat par Kiev de 100 à 150 avions d'une version plus récente du Gripen.
Source: AFP
Mise en garde contre le «piège» russe
La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas a mis en garde jeudi contre le «piège» russe consistant à débattre de la désignation d'un médiateur européen pour la guerre en Ukraine, au moment où l'UE doit démontrer son unité face à Moscou.
«Je pense que c'est un piège dans lequel la Russie veut nous faire tomber: que nous discutions de qui leur parle», a-t-elle déclaré avant le début d'une réunion à Limassol (Chypre) des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
«Ne tombons pas dans ce piège. Une négociation est toujours un travail d'équipe», a-t-elle souligné, ajoutant qu'il fallait d'abord une «stratégie». L'important, selon elle, est d'abord de savoir de quoi discuter avec la Russie avant de désigner qui devra le faire.
Source: AFP
Zelensky demande à Trump de fournir à Kiev plus de missiles antiaériens
Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump de fournir à Kiev davantage de missiles pour des systèmes de défense aérienne Patriot sur fond d'une intensification d'attaques russes, selon une lettre du président ukrainien adressée à son homologue américain et que l'AFP a pu consulter.
Dans cette lettre signée mardi, Zelensky a demandé d'«aider» l'Ukraine à «obtenir cet outil de protection vital contre la terreur russe – les missiles Patriot PAC-3 et des systèmes supplémentaires – afin d'arrêter les missiles balistiques russes et les autres attaques de missiles russes» sur l'Ukraine.
Source: AFP
Plus de 50 Etats dénoncent les «menaces» de la Russie contre les diplomates à Kiev
Une cinquantaine d'Etats et l'Union européenne ont dénoncé mardi les «menaces récentes» de Moscou contre les diplomates à Kiev, par la voix du représentant de l'Ukraine à l'ONU, Andriï Melnyk.
«Nous condamnons (...) les récentes menaces proférées par la Russie à l'encontre des institutions diplomatiques et des ambassades à Kiev. C'est une chose que nous ne pouvons tolérer», a-t-il déclaré lors d'un point presse.
La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers vivant à Kiev, dont les personnels diplomatiques, à quitter la capitale ukrainienne avant de nouveaux bombardements russes.
Source: AFP