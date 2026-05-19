DE
FR

Après une terrible attaque samedi
Poutine lance trois jours d'exercices nucléaires dès aujourd'hui

La Russie a annoncé ce 19 mai trois jours d'exercices nucléaires, selon son ministère de la Défense. Ces manœuvres visent à renforcer la préparation stratégique du pays.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Vladimir Poutine entre dans la salle lors du 10e Congrès des ingénieurs mécaniciens, le 14 mai 2026 à Moscou.
Photo: IMAGO/SNA
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'armée russe a entamé trois jours d'exercices et d'entraînement à l'arme nucléaire mobilisant des milliers d'hommes dans le pays, a annoncé mardi le ministère russe de la Défense, quelques heures avant l'arrivée du président Vladimir Poutine en Chine.

A lire aussi
Poutine se frotte les mains: cette nouvelle loi fait trembler l'OTAN
Analyse
Les pays baltes en danger?
Poutine se frotte les mains: cette nouvelle loi fait trembler l'OTAN
Trump parti, Poutine vient en Chine s'assurer de son soutien indéfecctible
Xi et Poutine unis
Trump parti, Poutine vient en Chine s'assurer de son soutien indéfecctible

Tout au long de son offensive en Ukraine, qui dure depuis plus de quatre ans, Moscou a brandi la menace de ses armes nucléaires et a menacé à plusieurs reprises de les utiliser. Ces exercices interviennent après l'arrivée à échéance en février de New Start, dernier traité limitant les arsenaux nucléaires russe et américain.

«Du 19 au 21 mai, les forces armées de la fédération de Russie mènent un exercice de préparation et d'utilisation de leur armement nucléaire en cas de menace d'agression», a indiqué le ministère de la Défense.

Sur le territorie de la Biélorussie

Ils mobiliseront plus de 65'000 militaires et 7800 types d'équipements et d'armes, dont plus de 200 lanceurs de missiles, a indiqué le ministère de la Défense. Des avions, des navires, des sous-marins et des sous-marins nucléaires y participeront. Des tirs d'essai de missiles balistiques et de croisière sont prévus, a ajouté le ministère.

«L'exercice abordera également des questions liées à l'entraînement conjoint et à l'utilisation d'armes nucléaires déployées sur le territoire de la République de Biélorussie», a précisé la même source. Le début de l'exercice avait déjà été annoncé lundi par le Bélarus. Les autorités belarusses, alliées de Moscou, avaient assuré que l'entraînement programmé n'était "pas dirigé contre des pays tiers et ne constitue pas une menace pour la sécurité régionale", dans un communiqué diffusé via les réseaux sociaux.

L'année dernière, l'armée russe a déployé l'Orechnik, son missile hypersonique le plus récent à capacité nucléaire, sur le territoire du Bélarus, un pays frontalier de trois Etats membres de l'Alliance atlantique, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, et de l'Ukraine.

La Russie a subi samedi l'une des attaques de drones les plus massives de la part de l'Ukraine depuis le début du conflit, en réponse à des bombardements russes meurtriers sur Kiev trois jours auparavant. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
Articles les plus lus
    Articles les plus lus