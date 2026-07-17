Le député allemand Jens Spahn, chef des conservateurs CDU/CSU, fait face à des appels à la démission après avoir eu un enfant via une GPA aux États-Unis, une pratique interdite en Allemagne.

Un député de la CDU/CSU a eu un enfant grace à une GPA, illégale en Allemagne

Un député de la CDU/CSU a eu un enfant grace à une GPA, illégale en Allemagne

AFP Agence France-Presse

Le chef des députés conservateurs allemands, Jens Spahn, est attaqué au sein de son propre camp pour avoir eu avec son mari un enfant via une grossesse pour autrui (GPA) aux Etats-Unis, une pratique interdite en Allemagne. Président du groupe parlementaire CDU/CSU du chancelier Friedrich Merz, Jens Spahn doit démissionner pour avoir «délibérément bafoué la loi allemande», estime notamment un responsable régional de la CDU, Daniel Peters, vendredi au quotidien «Bild».

Daniel Peters juge «totalement inacceptable» le décalage entre ses agissements en privé et le fait de «voter différemment en tant que député». Le mari de Jens Spahn a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux la naissance de leur fils Georg, précisant à «Bild» qu'il est né d'une mère porteuse aux Etats-Unis. Celle-ci «fait désormais partie intégrante de la famille et accompagnera Georg tout au long de sa vie», a déclaré le couple à «Bild».

«Deux poids, deux mesures»

Interrogé jeudi sur le sujet lors d'une conférence de presse, le chancelier allemand a esquivé les questions sur le recours à une mère porteuse par le député de son parti, déclarant avoir été informé par celui-ci quelques jours auparavant et l'avoir «félicité». La GPA est interdite en Allemagne, même si la justice reconnaît depuis 2014 les filiations légalement établies à l'étranger dans certaines circonstances.

Les voix s'élèvent pour dénoncer le comportement «deux poids, deux mesures» du député, qui n'a pas milité pour la légalisation de la GPA en Allemagne. Son parti, la CDU, avait décidé en février dernier de maintenir l'interdiction de la GPA, au moment où la mère porteuse était déjà enceinte de quatre mois, d'après «Bild». Le président du groupe des électeurs âgés de la CDU, Hubert Hüppe, a confié au magazine «Der Spiegel» qu'il était «personnellement choqué» par le choix de vie du responsable politique, en dépit de la «position claire» du parti sur la question.

En 2020, alors qu'il était ministre de la Santé, Jens Spahn avait même rejeté l'abrogation de l'interdiction de la GPA. La polémique dépasse la CDU. Le chef des Verts Felix Banaszak lui a demandé des explications, tandis que la commissaire du gouvernement chargée de l'acceptation de la diversité sexuelle, Sophie Koch (SPD), a appelé Jens Spahn à soutenir une réforme du droit de la filiation. Pour les couples lesbiens, seule la femme accouchant est automatiquement reconnue comme mère, d'après la législation actuelle.