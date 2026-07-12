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Du jamais vu dans la fonction
Face à l'AfD, le président fédéral allemand veut «rompre avec l'impartialité»

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier a appelé à défendre la démocratie face à l'extrême droite. Il s'estime obligé de prendre position, une première dans l'histoire de sa fonction.
Publié: 20:33 heures
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Dernière mise à jour: 20:51 heures
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Le président fédéral allemand a appellé à défendre la démocratie face à l'extrême droite.
Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
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AFP Agence France-Presse

Le président fédéral allemand Frank-Walter Steinmeier a estimé dimanche que sa fonction devait assumer un nouveau rôle face la montée de l'extrême droite en Allemagne. «ÀAl'avenir, plus que jamais, le président fédéral restera une sorte de garantie de la démocratie», a-t-il déclaré dans l'«entretien d'été» de la chaîne de télévision publique ZDF.

Le président fédéral «planait autrefois au-dessus des partis», a expliqué Frank-Walter Steinmeier. Aujourd'hui, cependant, «une part non négligeable» des électeurs «ne vote ni pour le bien ni pour le mal, ni pour la gauche ni pour la droite, mais contre le système démocratique». Dans ce contexte, «l'impartialité ne suffit plus, il faut prendre position», a-t-il ajouté.

AfD en tête des sondages

Ces déclarations interviennent à deux mois des élections régionales à Berlin ainsi que dans deux autres Länder de l'est du pays. Dans les Länder orientaux de Saxe-Anhalt et de Mecklembourg-Poméranie occidentale, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-migrants et farouchement pro-russe, est largement en tête, selon les sondages, en vue des scrutins les 6 et 20 septembre.

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Pour Frank-Walter Steinmeier, «rien est encore joué» dans ces régions, même s'il dit prendre ces évolutions très au sérieux. Lors de précédentes élections, le président allemand, dont la fonction est essentiellement protocolaire mais qui exerce une importante influence morale, avait déjà lancé à plusieurs reprises aux électeurs: «c'est vous qui décidez si nous conservons notre système démocratique». 

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