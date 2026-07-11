L'AfD, parti d'extrême droite allemand, vise à diriger la Saxe-Anhalt après les élections de septembre. En tête des sondages, son candidat Ulrich Siegmund promet des mesures radicales sur l'immigration et l'éducation.

AFP Agence France-Presse

Expulsion des migrants, famille et orthographe traditionnelles : l'extrême droite allemande, qui pourrait diriger pour la première fois depuis 1945 un Etat régional, a présenté samedi son programme pour ses cent premiers jours en cas de victoire au scrutin de septembre.

En Saxe-Anhalt (est), l'un des Länder les moins peuplés du pays avec 2,1 millions d'habitants, l'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti anti-immigration, pro-russe et pro-Trump, se voit déjà au pouvoir, forte de son avance de près de 20 points dans les sondages par rapport aux conservateurs du chancelier Friedrich Merz.

Famille traditionnelle

«Tout est possible», a tonné le candidat de l'AfD, Ulrich Siegmund, devant une centaine de délégués réunis en congrès à Magdebourg (est). Il a égrené les dix premières mesures qu'il promet de mettre en oeuvre, une fois au pouvoir, après les élections du 6 septembre.

«Dès la première minute» de son entrée en fonction, il veut expulser de Saxe-Anhalt les immigrés en situation irrégulière. «Nous utiliserons toutes les marges de manoeuvre, y compris le placement en rétention en vue d'expulsion, pour en renvoyer le plus grand nombre possible», a-t-il dit, annonçant la mise en place d'un groupe de travail associant la région et les communes.

Il veut également obliger les demandeurs d'asile à réaliser des travaux d'intérêt général sous peine de leur couper les aides dont ils bénéficient. Ulrich Siegmund, 35 ans, s'affiche aussi comme un grand défenseur de la famille traditionnelle, composée d'«un homme, une femme et des enfants issus de ce couple».

Fin de l'écriture inclusive

Pour véhiculer ce modèle, il promet d'«interdire l'affichage officiel du drapeau arc-en-ciel (symbole des personnes LGBT+) dans les écoles et veiller en revanche à ce que le drapeau national flotte tous les jours d'école dans les établissements publics». A plus long terme, il veut également changer les programmes d'histoire dans les écoles, trop centrés à son goût sur la culpabilité de l'Allemagne nazie.

En Allemagne, l'éducation est du ressort des Etats régionaux, ce qui autorise une dose de souplesse dans la conception des programmes. Toutefois, si les manuels ou supports pédagogiques s'avéraient trop marqués idéologiquement, voire contraires au droit, Siegmund risque de se heurter à des procédures juridiques.

L'AfD veut aussi «veiller au respect de l'orthographe traditionnelle par les administrations et qu'elles n'utilisent aucune forme particulière d'écriture inclusive». Enfin, «pour empêcher le départ des jeunes des régions rurales», l'AfD s'engage à offrir «une subvention de 1500 euros pour financer le permis de conduire des apprentis».



