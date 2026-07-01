La Villa Certosa, propriété emblématique de l'ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi, passe aux mains des Al Thani. La famille royale du Qatar l'aurait acquise pour 323 millions de francs.

Le paradis de Berlusconi cédée à la famille royale qatari pour une fortune

Le paradis de Berlusconi cédée à la famille royale qatari pour une fortune

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Des jardins à n'en plus finir, des fontaines et piscines à l'eau cristalline, des manèges, et même une réplique d'un volcan. Le tout, étendu sur plus de 120 hectares. Avec ses 126 pièces, la Villa Certosa de l'ex-Premier ministre italien Silvio Berlusconi ressemble à un vrai palace Disney.

Les héritiers du milliardaire ont toutefois décidé de se séparer de ce petit bijou situé à Porto Rotondo, en Sardaigne. Et son nouveau propriétaire n'est autre... que la famille royale du Qatar, les Al Thani. C'est ce que raporte «La Repubblica», une information notamment reprise par la «Tribune de Genève».

Un prix fou

La famille princière devrait prendre possession des lieux d'ici septembre prochain pour un usage privé. Selon le média italien, la vente d'un bien d'une telle envergure a nécessité plus de deux ans, en raison des nombreuses évaluations et vérifications préalables.

Bien que le prix de la transaction n'a pas été communiqué, des sources indiquent que la Villa Certosa a été cédée pour 350 millions d'euros (environ 323 millions de francs). Plusieurs acheteurs s'étaient montrés intéressés, tel que le groupe hôtelier Four Seasons.

Silvio Berlusconi, décédé en juin 2023, est l'une des plus grosses fortunes italiennes. Sa richesse est notamment issue de son empire dans les médias, la communication et la finance. Il laisse derrière cinq héritiers, ses cinq enfants issus de deux mariages différents.