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«Objet pour collectionneurs visionnaires»
La villa de la femme d'Hitler, Eva Braun, est à vendre en Pologne

Une villa abandonnée en Pologne, supposée être l'ancienne résidence de vacances d’Eva Braun, est en vente pour 915’000 francs. Située à Pobierowo, elle attire touristes et curieux malgré son passé controversé.
Publié: il y a 22 minutes
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Cette cabane abandonnée dans une forêt de la côte polonaise de la mer Baltique cache un sombre secret.
Photo: PD
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Blick Wirtschaftsdesk

Une ruine inhabituelle est à vendre à Pobierowo, en Pologne. Cette propriété en bois et ferraille cache un lourd secret. La villa délabrée, construite vers 1930, aurait servi de résidence de vacances à Eva Braun (1912-1945), l’épouse du dictateur allemand Adolf Hitler (1889-1945), selon le «Business Insider Polska». 

Une villa au passé sombre

Eva Braun aurait séjourné à plusieurs reprises dans cette station balnéaire polonaise située au bord de la mer Baltique. La propriété aurait alors été étroitement surveillée par des soldats allemands. Aucune preuve tangible ne permet toutefois de le confirmer. A Pobierowo, beaucoup restent néanmoins convaincus que la villa abandonnée cache un sombre passé. 

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La maison se trouve dans une région particulièrement prisée. Elle est entourée de forêts et située à proximité d’une plage ainsi que d’une impressionnante falaise. A quelques pas de là, le plus grand hôtel de Pologne est actuellement en construction. 

Pas de route d'accès

Après la Seconde Guerre mondiale, la villa a été abandonnée et n’a jamais retrouvé sa splendeur d’autrefois. Elle continue pourtant d’attirer de nombreux touristes curieux. La plupart remarquent d’abord les graffitis inscrits sur les ruines. «Eva n’habite plus ici depuis longtemps» ou encore «J’ai un meilleur endroit en Argentine», peut-on notamment lire. 

Depuis quelque temps, la villa est en vente sur Internet. Son prix avoisine les 915’000 francs suisses. Une somme importante pour ce bâtiment qui nécessite d’importants travaux et ne possède même pas de route d’accès.

«Pas un objet ordinaire»

Selon l’annonce, la villa dispose d’une surface de 120 mètres carrés, sur un terrain de 458 mètres carrés. «C’est un objet pour un collectionneur visionnaire. Ce n’est pas un objet ordinaire. C’est le symbole d’une époque, un morceau d’Histoire qui ne pourra jamais se répéter», indique l’annonce publiée sur le portail nieruchomosci-online.pl.

«L’histoire de cette propriété peut attirer des touristes, mais aussi les faire fuir», estime un entrepreneur local. Reste à savoir combien de temps encore ce chalet situé sur la côte polonaise de la mer Baltique devra attendre avant de trouver un acheteur.

Cet article a d'abord été publié sur businessinsider.com/pl. Le portail polonais d'informations économiques appartient à Ringier, tout comme Blick.

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