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Ils leur avaient bandé les yeux
Une Française arrêtée après avoir abandonné ses enfants au Portugal

Choc au Portugal: deux enfants ont été retrouvés mardi soir sur une route de campagne après avoir été abandonnés dans les bois par leurs parents. Une enquête est en cours. La mère aurait été arrêtée à Fatima.
Publié: 12:52 heures
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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C'est sur cette route du Portugal que les enfants ont été retrouvés.
Photo: Screenshot/rtpnoticias
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Janine Enderli

Au Portugal, deux jeunes enfants de 3 et 5 ans de nationalité française ont été retrouvés en pleurs sur une route de campagne sous une forte chaleur, après avoir apparemment été abandonnés volontairement par leurs parents. L’affaire provoque actuellement une vive indignation bien au-delà des frontières portugaises. Selon plusieurs médias portugais, les enfants ont été retrouvés mardi soir sur la route nationale 253 entre Alcácer do Sal et Comporta.

Un témoin a aperçu les jeunes enfants dans le rétroviseur de sa voiture et a par la suite prévenu la police. «Le garçon m'a dit en français que ses parents l'avaient tout simplement abandonné, lui et sa sœur», a-t-il déclaré à la chaîne d'information en continu SIC Notícias.

Plus tard dans la journée, la mère de deux petits garçons français a été arrêtée jeudi à Fatima, dans le centre du pays, ont annoncé les autorités portugaises. Une femme de 41 ans et un homme de 55 ans, dont la nationalité n'a pas été précisée, ont été arrêtés «en lien avec l'incident impliquant deux enfants mineurs trouvés seuls près de la voie publique dans la commune d'Alcácer do Sal», a affirmé la gendarmerie nationale dans un communiqué.

Les yeux bandés

Pour rappel, les sacs à dos des deux enfants contenaient seulement des vêtements de rechange, deux oranges et deux bouteilles d'eau. Détail particulièrement choquant: selon le garçon de cinq ans, leurs parents leur auraient bandé les yeux avant de les emmener dans un bois en leur disant de chercher un jouet. Ce n'est qu'après le retrait des bandeaux que les enfants ont compris qu'ils avaient été abandonnés.

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L'homme qui a découvert les deux enfants les a conduits à la boulangerie de sa famille. Alertée, la police les a ensuite pris en charge puis conduits à l'hôpital. L'enquête a établi qu'ils venaient de France. Les deux deux enfants sont désormais sous la protection de l'ambassade française. Les parents ont depuis été identifiés. Au moment de la découverte des enfants, aucune disparition n'avait été signalée. Le parquet de Colmar a ouvert une information judiciaire pour «délaissement de mineurs».

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