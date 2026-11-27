Repérés près de la frontière polonaise, deux chiens munis de puces russes devaient être reconduits vendredi vers Kaliningrad, malgré les demandes de riverains qui souhaitaient les garder.

Retour au pays forcé pour deux chiens russes retrouvés en Pologne

Retour au pays forcé pour deux chiens russes retrouvés en Pologne

ATS Agence télégraphique suisse

Les gardes-frontières polonais devaient accomplir vendredi une mission inhabituelle: reconduire à la frontière russe deux chiens entrés illégalement depuis l'enclave de Kalinigrad.

Les deux bâtards, de taille moyenne, un gris et un autre roux, devaient être remis très officiellement à des gardes frontières russes au point de passage de Grzechotki, près de Braniewo.

Ils ont été repérés «en divagation» deux semaines plus tôt à côté de ce poste frontière et pris en charge par des agents de la fourrière, a indiqué le chef de la commune de Braniewo, Jakub Bornus, à l'agence PAP.

Un vétérinaire a découvert que les chiens, doux et joyeux, étaient porteurs de puces électroniques russes. Conformément au droit international, leur retour dans leur patrie a été organisé avec les autorités de l'autre côte de la frontière. En dépit de demandes de quelques habitants de la région, amis de chiens, qui auraient voulu les garder en Pologne.

La procédure est rodée: dans le passé, les gardes-frontières polonais ont eu à raccompagner de la même manière un cheval, et même, il y a des années, tout un troupeau de vaches.