En visite en Serbie, Guy Parmelin célèbre 110 ans de relations diplomatiques entre Berne et Belgrade. La Suisse, premier partenaire commercial régional, explore de nouveaux axes de coopération économique et humanitaire.

Lucien Fluri

Guy Parmelin enchaîne les déplacements ces derniers temps. La semaine passée, le président de la Confédération se trouvait encore en Arabie saoudite. Lundi, il siégeait à la session spéciale du Conseil national à Berne. Et ce mardi, le jet du Conseil fédéral a atterri en Serbie. Guy Parmelin y est arrivé pour une visite présidentielle et doit être reçu par le président Aleksandar Vucic. Mais sa tournée ne s'arrête pas là: c’est la première fois qu’un président de la Confédération suisse se rend en Macédoine du Nord en tant qu’invité d’Etat officiel.

Cette visite a aussi une portée diplomatique. Aleksandar Vucic a été critiqué à plusieurs reprises en Europe pour sa position prorusse, ainsi que pour ses liens avec les manifestants.

Une grande diaspora en Suisse

Mais les raisons de ce détour dans les Balkans sont multiples. De nombreuses personnes originaires de l’ex-Yougoslavie vivent en Suisse. Plus de 50'000 citoyens serbes en font partie. Au total, entre 120'000 et 150'000 personnes en Suisse auraient des racines dans les Balkans. Pour la Macédoine du Nord, elles seraient environ 100'000. Guy Parmelin rappelle aussi l’histoire commune née de l’accueil de réfugiés et des programmes d’aide humanitaire suisses durant les guerres des Balkans.

De nombreux émigrés serbes entretiennent des liens étroits avec leur pays d’origine, en envoyant de l’argent, en investissant dans des entreprises en Serbie et en favorisant la coopération économique ou culturelle, explique Guy Parmelin à Blick. «L’importante diaspora serbe en Suisse est une communauté bien intégrée et dynamique, qui a apporté une contribution essentielle à la Suisse dans de nombreux domaines, notamment l’économie, la science, la médecine, le sport et la culture.» La Serbie et la Suisse célèbrent par ailleurs 110 ans de relations diplomatiques.

Un site clé des services informatiques

En tant que ministre de l’économie, Guy Parmelin s’intéresse aussi aux chiffres. «La Serbie est le principal partenaire commercial de la Suisse dans les Balkans occidentaux», souligne-t-il. L’an dernier, le volume des échanges a dépassé pour la première fois le milliard de francs. «Dans le commerce des services, la Suisse est le quatrième partenaire mondial de la Serbie. Le potentiel reste important, notamment dans l’informatique, les secteurs technologiques et les énergies renouvelables.»

Plus de 600 entreprises suisses sont actives en Serbie. Ces dernières années, le pays est devenu un site clé pour la délocalisation informatique. Des entreprises comme Galaxus, Ricardo ou le portail Scout24 entretiennent des liens avec la Serbie. La Suisse peut aussi jouer un rôle dans le développement de la formation professionnelle duale, selon Guy Parmelin.

215 Suisses au service de la paix

Enfin, la Suisse est engagée dans une mission de maintien de la paix. Au total, 215 Suisses et Suissesses participent à la mission Kfor. Le Conseil fédéral souhaite prolonger le mandat jusqu’à fin 2029. Par ailleurs, les parties se retrouvent chaque année à Soleure pour dialoguer.

La Suisse œuvre à la «normalisation des relations et à des progrès concrets qui améliorent le quotidien des populations des deux côtés, explique Guy Parmelin. Je suis impressionné par les progrès économiques réalisés par les pays des Balkans ces deux dernières décennies. Ces avancées n’auraient pas été possibles sans un certain niveau de stabilité.»

Le président de la Confédération veut aussi lancer un nouveau programme de coopération entre la Suisse et la Serbie. Celui-ci met l’accent sur «la gouvernance démocratique, le développement économique et l’emploi, ainsi que sur le climat et le développement urbain durable».

La Serbie salue cette visite. L’ambassade de Serbie y voit un signal politique fort, le déplacement de Guy Parmelin faisant partie de ses rares visites à l’étranger.