Guy Parmelin se rendra en Serbie et en Macédoine du Nord pour discuter de coopération économique et signer des accords d’innovation. Ces visites marquent 110 ans de relations entre Berne et Belgrade.

Guy Parmelin prépare une visite en Serbie et en Macédoine du Nord

Guy Parmelin prépare une visite en Serbie et en Macédoine du Nord

ATS Agence télégraphique suisse

La semaine prochaine, le président de la Confédération Guy Parmelin se rendra en Serbie et en Macédoine du Nord, indique vendredi le gouvernement. Dans les deux pays, il rencontrera ses homologues serbes et macédoniens. Des nouveaux programmes de collaboration seront lancés.

Le conseiller fédéral est invité par la Serbie pour une visite d’Etat marquant le 110e anniversaire des relations bilatérales entre la Suisse et la Serbie, écrit le Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans un communiqué.

Nouveau programme de coopération

A Belgrade mardi, Guy Parmelin rencontrera le président serbe Aleksandar Vučić. Ils discuteront des «relations étroites» entre les deux pays. La Serbie est le partenaire commercial principal de la Suisse dans les Balkans occidentaux, note le DEFR.

Un nouveau programme de coopération pour les années 2026 à 2029 sera lancé. Celui-ci met l’accent sur la «gouvernance démocratique, le développement économique, l’emploi, le changement climatique et le développement urbain durable». Un accord sur un programme en matière d'innovation sera aussi signé par le Secrétariat d’Etat à l’économie et le ministère serbe pour la science, la technologie et l’innovation.

Première visite en Macédoine du Nord

Pour sa première visite en Madécoine du Nord, le ministre de l'économie rencontrera mercredi la présidente Gordana Siljanovska-Davkova. Il sera question des relations bilatérales, du potentiel économique ainsi que de la situation dans les Balkans occidentaux. Le programme à Skopje sera complété par une réception à l’occasion de la création de la Chambre de commerce suisse en Macédoine du Nord.

Selon la Confédération, les échanges économiques avec Skopje offrent un «potentiel supplémentaire, en particulier dans les domaines de la numérisation et de la technologie».