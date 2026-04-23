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Annonce de Guy Parmelin
Exposition universelle 2030: la Suisse ira en Arabie saoudite

La Suisse participera à l'Expo 2030 à Riyad. Guy Parmelin l'a annoncé au prince héritier saoudien lors d'une visite à Djeddah, où un accord sur les investissements a aussi été signé.
Publié: 16:46 heures
Guy Parmelin le jeudi 26 mars 2026 à Berne.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral a décidé que la Suisse participerait à l'exposition universelle de Riyad. Lors d'une visite en Arabie saoudite jeudi, Guy Parmelin a informé le prince hérité Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud de cette décision.

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Le Pavillon suisse présentera un pays «digne de confiance et capable de grandes performances dans les domaines de l’économie, de l’innovation et de la gouvernance mondiale», a déclaré le Conseil fédéral dans un communiqué publié jeudi.

La manifestation se déroulera du 31 octobre 2030 au 31 mars 2031 et aura pour thème «Imaginer demain». Le coût total de la participation de la Suisse s’élève à 15,4 millions de francs. Le Conseil fédéral propose au Parlement de louer un pavillon au lieu d’en construire un. Il a mandaté le DFAE pour présenter au premier trimestre 2027 le message à l’attention des Chambres fédérales sollicitant un crédit d’engagement.

Visite à Djeddah

Le président de la Confédération Guy Parmelin a informé le prince hérité saoudien de cette participation lors de sa visite à Djeddah mercredi et jeudi. Il y a également mené des entretiens bilatéraux avec ses homologues saoudiens et a rencontré des représentants des milieux économiques.

Selon un communiqué du Département de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) cette visite a permis «d’approfondir la coopération, tant au niveau institutionnel qu’entre les différents secteurs économiques, dans le but de mieux préparer l’avenir». Le président de la Confédération était lui-même accompagné d’une délégation économique de haut rang composée de représentants de grandes entreprises suisses de différents secteurs. Un nouvel accord relatif à la promotion et à la protection réciproque des investissements a été signé.

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