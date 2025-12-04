DE
Plus d'Instagram, de Threads ou de Facebook
Meta commence à exclure les Australiens de moins de 16 ans de ses plateformes

Meta commence à supprimer les comptes australiens de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook avant l’interdiction du 10 décembre. Les utilisateurs pourront sauvegarder leur historique et récupérer leurs contenus un fois l'âge requis atteint.
Le géant technologique américain Meta a annoncé jeudi commencer à supprimer les comptes d'utilisateurs australiens de moins de 16 ans sur Instagram, Threads et Facebook, avant l'interdiction par Canberra des réseaux sociaux pour ces mineurs le 10 décembre. «Nous mettons tout en oeuvre pour supprimer tous les comptes des utilisateurs que nous estimons être âgés de moins de 16 ans d'ici le 10 décembre, mais la mise en conformité avec la loi sera un processus continu en plusieurs étapes», a déclaré un porte-parole du groupe.

Il a précisé que ces mêmes utilisateurs peuvent toujours enregistrer et télécharger leur historique en ligne. Et «avant vos 16 ans, nous vous informerons que vous serez bientôt autorisés à retrouver l'accès à ces plateformes, et vos contenus seront rétablis exactement tels que vous les avez laissés», a-t-il ajouté.

Meta a demandé à ce que les magasins d'applications (tels que l'App Store ou le Google Play Store) soient tenus responsables de la vérification de l'âge des utilisateurs plutôt que les réseaux sociaux. Ce qui «éviterait aux adolescents d'avoir à vérifier leur âge plusieurs fois sur différentes applications», soutient la société.

Un bouclier contre les algorithmes «prédateurs»

Le géant du streaming vidéo YouTube a qualifié de «précipitée» mercredi l'interdiction imminente des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans en Australie, une première mondiale défendue par le gouvernement de Canberra qui y voit un bouclier contre les algorithmes «prédateurs». YouTube a assuré que tous ses utilisateurs âgés de moins de 16 ans seraient automatiquement exclus le 10 décembre.

L'entreprise déterminera qui est concerné en se basant sur les âges renseignés par les internautes sur leurs comptes Google, servant à se connecter à YouTube. Le gouvernement australien a reconnu que l'interdiction serait loin d'être parfaite au début et que certains utilisateurs mineurs passeraient entre les mailles du filet avant que le système ne soit amélioré.

Les opérateurs en infraction s'exposeront à des amendes de près de 50 millions de dollars australiens (28 millions d'euros) sans «avancées raisonnables» pour se mettre en conformité. Cependant, ce concept n'a pas été clairement expliqué par les autorités.

Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié les réseaux sociaux de «plateformes de pression sociale, vectrices d'anxiété, un outil pour les arnaqueurs et, pire que tout, pour les prédateurs en ligne».

