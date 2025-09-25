DE
FR

Déployés dans le monde entier
Facebook et Messenger lancent leurs «comptes ados»

Meta étend ses «comptes adolescents» sur Facebook et Messenger à l'échelle mondiale. Ces comptes, destinés aux 13-17 ans, offrent des paramètres de protection renforcés, limitant le contenu inapproprié et les contacts indésirables.
Publié: il y a 29 minutes
Partager
Écouter
"Nous avons placé des centaines de millions de jeunes dans des comptes pour adolescents sur Instagram, Facebook et Messenger, et maintenant nous les étendons aux adolescents du monde entier sur Facebook et Messenger", a indiqué le groupe Meta jeudi,dont Mark Zuckerberg est le CEO.
Photo: Nic Coury
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe américain Meta va étendre au monde entier ses «comptes adolescents» sur Facebook et Messenger, quelques mois après les avoir déployés dans plusieurs pays dont les États-Unis, a-t-il annoncé jeudi dans une note de blog. «Nous avons placé des centaines de millions de jeunes dans des comptes pour adolescents sur Instagram, Facebook et Messenger, et maintenant nous les étendons aux adolescents du monde entier sur Facebook et Messenger», a indiqué le groupe.

A lire aussi
Meta soutient des candidats anti-régulation de l'IA
La Californie dans le viseur
Meta va investir des millions pour influencer les lois sur l’IA
Meta décolle et enchante Wall Street malgré ses dépenses dans l'IA
Forte croissance
Meta décolle et enchante Wall Street malgré ses dépenses dans l'IA

Ces comptes, dédiés aux utilisateurs de 13 à 17 ans, comportent des paramètres de protection pour les jeunes utilisateurs, qui limitent notamment «le contenu inapproprié et les contacts indésirables». L'activation du «Compte ado» est automatique et ses paramètres ne sont ensuite pas modifiables sans accord parental pour les moins de 16 ans.

Temps d'écran et modération en question

Après avoir introduit ces comptes pour son réseau social Instagram en septembre 2024, Meta avait indiqué en avril étendre ces dispositifs à Facebook et sa messagerie Messenger, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Les utilisateurs «reçoivent également des limites de notifications pendant la nuit, des rappels pour quitter l'application après 60 minutes et ne peuvent être contactés que par des personnes qu'ils suivent ou avec lesquelles ils sont déjà connectés», avait précisé Meta en avril.

L'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents a suscité ces dernières années des inquiétudes concernant notamment le temps passé devant les écrans et le manque de modération sur certaines plateformes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus