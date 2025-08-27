Meta lance un organisme politique en Californie pour soutenir les candidats favorables à une régulation moins stricte de l'IA. Le géant des réseaux sociaux prépare la création d'un «super PAC» pour financer des campagnes politiques sans plafonnement.

Une cinquantaine de nouveaux textes de loi liés à l'IA sont en cours d'examen en Californie. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP

Meta (Facebook, Instagram) va lancer un organisme politique en Californie pour financer les candidats locaux favorables à une régulation moins stricte de l'intelligence artificielle (IA) dans l'Etat qui abrite la Silicon Valley. Le géant des réseaux sociaux a confirmé mardi à l'AFP préparer la création d'un «super PAC» (political action committee), nom donné aux Etats-Unis à des entités capables de fournir des centaines de millions de dollars à des campagnes politiques, sans plafonnement.

L'information a été dévoilée mardi par Politico, qui évoque un apport de Meta se chiffrant en «dizaines de millions de dollars». «Le secteur économique de la Californie, qui accueille un grand nombre des principales entreprises mondiales d'IA, joue un rôle disproportionné dans la croissance américaine, la création d'emplois et la compétitivité mondiale», a déclaré un porte-parole de Meta interrogé par l'AFP.

Des textes de loi en examen

«Sauf que les régulations envisagées à Sacramento», capitale de la Californie, «pourraient étouffer l'innovation, bloquer les progrès de l'IA et mettre en péril le leadership technologique de la Californie», a-t-il justifié. Selon Meta, les lois adoptées par les États menacent de freiner le développement de l'IA en pleine course à l'innovation des entreprises américaines avec leurs rivales chinoises.

L'industrie de la tech américaine, qui dépense des centaines de milliards de dollars notamment dans les infrastructures d'intelligence artificielle, pèse de tout son poids pour éviter certaines régulations du secteur. En juillet, elle a échoué de peu à obtenir du Congrès américain une interdiction fédérale qui aurait empêché pendant dix ans les États américains d'adopter ou de mettre en œuvre des lois sur l'IA.

Une cinquantaine de nouveaux textes de loi liés à l'IA sont en cours d'examen en Californie, pointe Meta, qui estime que «nombre d'entre eux pourraient freiner les avancées technologiques». L'une de ces lois, qui entrera en vigueur le 1er janvier, impose aux développeurs d'IA générative disposant d'une large base d'utilisateurs de publier un résumé des données d'entraînement, de fournir gratuitement des outils de détection de contenus générés par IA et de garantir un étiquetage clair de ces contenus.