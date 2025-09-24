L'Australie envisage d'étendre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans à 16 autres plateformes, dont WhatsApp et Twitch. Le régulateur national demande à ces sites de s'auto-évaluer et de justifier une éventuelle exemption.

L'Australie veut étendre l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Après TikTok, Facebook ou encore X, 16 autres sites pourraient être concernés par une interdiction aux moins de 16 ans en Australie, a prévenu mercredi le régulateur national, appelant ces plateformes parmi lesquelles WhatsApp et Twitch à présenter leurs arguments.

L'Australie est l'un des pays pionniers en matière de régulation d'internet: son Parlement a adopté fin 2024 une loi interdisant les réseaux sociaux tels que TikTok, X, Facebook ou encore Instagram aux moins de 16 ans. Sans toutefois préciser les modalités de ce contrôle qui doit s'appliquer à la fin de l'année.

WhatsApp dans le viseur

La Commission à la sécurité en ligne pourra infliger des amendes allant jusqu'à près de 28 millions d'euros (49,5 millions de dollars australiens) aux entreprises en infraction. Mercredi, la commissaire à la sécurité en ligne, Julie Inman Grant, a demandé à 16 autres plateformes de s'«auto-évaluer» et d'avancer leurs arguments pour une éventuelle exemption.

La messagerie WhatsApp (Meta), le mastodonte du streaming en direct Twitch, son concurrent Kick, les plateformes de jeux vidéo Steam et Roblox, le forum Reddit ou encore le site de partage d'images Pinterest sont concernés. «Nous devons les écouter tous», a expliqué Julie Inman Grant sur la chaîne publique ABC, même si certains cas sont selon elle déjà «assez clairs».

Processus d'auto-évaluation

Un porte-parole de Roblox a insisté sur le fait que la plateforme n'était pas un réseau social et de ce fait ne devrait pas être visée par la mesure. «Nous interdisons aux utilisateurs de télécharger des photos ou vidéos du monde réel, de partager des actualités», a-t-il déclaré à l'AFP. «Nous avons terminé le processus d'auto-évaluation et avons communiqué» à la Commission «que notre position reste inchangée, à savoir que nous sommes une plateforme de jeux en ligne exemptée», a ajouté le porte-parole.

Roblox a déjà accepté de vérifier l'âge de ses utilisateurs pour protéger les enfants d'éventuels prédateurs, s'engageant à prendre des mesures d'ici à fin 2025. La Commission à la sécurité en ligne se focalisera d'abord sur les plateformes avec le plus grand nombre d'utilisateurs.

Le régulateur australien a présenté plusieurs autres mesures, devant prendre effet dans les prochains mois, pour protéger les enfants des contenus «légaux mais horribles» sur internet, en visant la pornographie et les robots conversationnels capables de messages à caractère sexuel.