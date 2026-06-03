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Plus de 101 décès
La chaleur de mai en Espagne bat un record macabre

L'Espagne a enregistré 101 décès imputables à la chaleur en mai 2026, un record depuis 2015. Les températures extrêmes, inhabituelles pour cette période, inquiètent les autorités sanitaires.
Publié: il y a 31 minutes
Un homme tient un parapluie en marchant près d'une plage à Barcelone, en Espagne, le 27 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La mort de 101 personnes peut être attribuée à la chaleur au mois de mai en Espagne, un record depuis le début des relevés de ce type de 2015, a annoncé mercredi le ministère de la Santé. «Ce chiffre est 3,6 fois supérieur à la moyenne des décès liés à la chaleur enregistrée au mois de mai au cours de la dernière décennie», souligne le ministère dans un communiqué, insistant sur «l'impact sanitaire important des épisodes de chaleur, même avant le début de l'été».

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Ces estimations sont fondées sur un système baptisé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité), qui collecte sur une base quotidienne le nombre des morts en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées.

Des records de température pour un mois de mai ont été battus dans plusieurs villes d'Espagne au cours des derniers jours, notamment dans le nord, selon l'Agence météorologique nationale (Aemet), qui a évoqué des «températures extraordinairement hautes pour un mois de mai» et insisté sur la «persistance» de cet épisode, qui a duré plusieurs jours.

L'inquiétude grandit

Rappelant que le risque de décès augmente de près de 10% par degré supplémentaire au-dessus du seuil établi pour la santé, le plan de prévention du ministère de la Santé, activé du 13 mai au 30 septembre, permet d'informer la population grâce à un système d'alerte coloré (du vert pour «absence de risque» au rouge pour «risque élevé»). Depuis 2015, date du début des relevés, jusqu'à l'été 2025, la mort de 27'564 personnes est «attribuable aux fortes températures» en Espagne, d'après le ministère de la Santé.

L'année 2022 a été la plus meurtrière avec 4789 décès, suivie de 2025 avec 3832 morts attribuables à la chaleur. L'Espagne avait alors connu son été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne de 24,2°C, selon l'Aemet. Bien que coutumière des températures élevées, l'Espagne est depuis plusieurs années confrontée à des épisodes de chaleur de plus en plus nombreux et rapprochés, parfois en dehors des mois d'été, ce qui inquiète les scientifiques.


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