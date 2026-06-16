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Plan de défense de l'OTAN
L'Italie va déployer un système de défense anti-aérienne en Turquie

Un système de défense anti-aérienne SAMP-T italo-français sera installé à Konya, Turquie, pour protéger l'OTAN. Une initiative annoncée par le ministère turc de la Défense ce 16 juin 2026.
Publié: il y a 20 minutes
Un système de défense aérienne SAMP-T.
Photo: dr
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Italie va déployer un système de défense anti-aérienne dans le centre de la Turquie dans le cadre du plan de défense de l'OTAN, a annoncé mardi le ministère turc de la Défense.

«Dans le cadre du plan de défense permanent de l'OTAN, et afin de renforcer la défense aérienne de l'Alliance (atlantique), un système de défense aérienne SAMP-T appartenant à l'Italie sera déployé au sein du 3e commandement de la base principale de chasse à Konya», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Système mobile

Le SAMP-T est un système de missiles sol-air mobile développé dans le cadre d'un projet franco-italien, qui peut être utilisé pouvant être utilisé contre des avions de chasse, des drones, des missiles de croisière et certains missiles balistiques.

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Les forces de l'OTAN, dont l'Italie et la Turquie sont membres, ont abattu depuis mars à quatre reprises des missiles balistiques tirés depuis l'Iran vers le territoire turc, ce qui a conduit l'Alliance à déployer une nouvelle batterie de missiles Patriot sur la base aérienne d'Incirlik, dans le sud du pays.

Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, en visite en avril à Ankara avait assuré que l'Alliance ferait «ce qui est nécessaire pour défendre» ses membres.

La Turquie doit accueillir le sommet de l'OTAN les 7 et 8 juillet.

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