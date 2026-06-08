Un drone est entré dans l'espace aérien de la Lettonie lundi. Il a été détruit par les forces de l'OTAN.

Des avions de chasse de l'OTAN abattent un drone venu de Russie

Des avions de chasse de l'OTAN abattent un drone venu de Russie

L'OTAN est en état d'alerte, ce lundi 8 juin. Un drone a en effet pénétré dans l'espace aérien de la Lettonie depuis la Russie. L'appareil a été abattu par des avions de chasse français de l'Alliance atlantique, ont confirmé les forces armées du pays balte sur Twitter. Aucune information sur l'origine du drone n'a été divulguée pour le moment.

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Après cet incident, l'armée lettone a également mis en garde sa population de «menaces aériennes potentielles dans l'espace aérien letton».

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