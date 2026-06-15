Un séisme de magnitude 6,2 a frappé lundi au large du sud des Philippines, selon le United States Geological Survey. La secousse survient une semaine après un tremblement de terre meurtrier dans la même région.

Séisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines

Séisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines

Une semaine après un séisme meurtrier

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré lundi au large du sud des Philippines, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), une semaine après qu'un tremblement de terre dans la même région a fait au moins 65 morts.

La secousse s'est produite au large de l'île de Mindanao à 17H18 (09H18 GMT) à une profondeur de 112 kilomètres, a précisé l'USGS.