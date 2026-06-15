Séisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines

AFP Agence France-Presse
Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré lundi au large du sud des Philippines, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), une semaine après qu'un tremblement de terre dans la même région a fait au moins 65 morts.
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La secousse s'est produite au large de l'île de Mindanao à 17H18 (09H18 GMT) à une profondeur de 112 kilomètres, a précisé l'USGS.
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