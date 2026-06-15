DE
FR

Une semaine après un séisme meurtrier
Séisme de magnitude 6,2 au sud des Philippines

Un séisme de magnitude 6,2 a frappé lundi au large du sud des Philippines, selon le United States Geological Survey. La secousse survient une semaine après un tremblement de terre meurtrier dans la même région.
Publié: 12:17 heures
Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré au large du sud des Philippines, une semaine après un séisme meurtrier dans la même région.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré lundi au large du sud des Philippines, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), une semaine après qu'un tremblement de terre dans la même région a fait au moins 65 morts.

A lire également
Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 55 morts
Les recherches se poursuivent
Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 55 morts
Un fort séisme de magnitude 6 frappe l'Est de la Russie
Pas d'alerte tsunami
Un fort séisme de magnitude 6 frappe l'Est de la Russie

La secousse s'est produite au large de l'île de Mindanao à 17H18 (09H18 GMT) à une profondeur de 112 kilomètres, a précisé l'USGS.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus