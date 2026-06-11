Un séisme de magnitude 6 a frappé jeudi au large du Kamtchatka, Russie, à 42 km de Nikolskoïe et 29 km de profondeur. Aucun dégât ni victime signalés, et aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Un fort séisme de magnitude 6 frappe l'Est de la Russie

Un fort séisme de magnitude 6 frappe l'Est de la Russie

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6 s'est produit jeudi dans le Pacifique, au large de la péninsule du Kamtchatka (Extrême-Orient russe), a indiqué l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence dans un communiqué.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 29 km, son épicentre étant situé à 42 km au sud-ouest de la localité de Nikolskoïe, selon la branche locale du Service géophysique de l'Académie russe des sciences, cité dans le communiqué. Le tremblement de terre «n'a pas fait de victimes ni de dégâts. Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée», selon la même source.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète. En juillet 2025, un séisme de magnitude 8,8, le plus puissant dans la région en près de 73 ans, a frappé au large du Kamtchatka, provoquant des tsunamis en Russie et au Japon et déclenchant des alertes dans presque tous les pays riverains du Pacifique.