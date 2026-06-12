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Les secours poursuivent leurs efforts
Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 55 morts

Aux Philippines, les secours continuent vendredi de dégager les routes malgré la pluie et des répliques sismiques. Ils recherchent des disparus après le puissant séisme survenu en début de semaine dans le sud de l’archipel, qui a déjà fait 55 morts.
Publié: il y a 15 minutes
Un secouriste porte un chien de sauvetage à la suite d'un séisme qui a frappé la ville de General Santos.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les secours philippins déblaient vendredi les routes en bravant la pluie et les répliques sismiques pour retrouver les personnes portées disparues après le puissant séisme du début de semaine dans le sud de l'archipel, qui a fait 55 morts.

La secousse de magnitude 7,8 qui s'est produite lundi au large des côtes de l'île de Mindanao a provoqué l'effondrement de bâtiments et déclenché des glissements de terrain dans une grande partie de l'île. Le dernier bilan officiel publié vendredi fait état de 55 morts (après 46 annoncés dans un précédent bilan mercredi). Quelque 31 personnes sont portées disparues, d'après les autorités locales.

Peu d'espoir

René Punzalan, responsable des secours en cas de catastrophe dans la province de Sarangani, durement touchée, a déclaré à l'AFP que de nombreuses routes bloquées avaient été dégagées, mais que des hélicoptères étaient toujours utilisés pour acheminer de la nourriture et de l'eau aux habitants isolés toujours privés d'électricité.

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«Les répliques continuent de nous ralentir, et il a également plu cette nuit, nous devons donc interrompre les opérations pendant un certain temps», a-t-il déclaré à propos des interventions des pelleteuses qui dégagent de gros rochers. Même si les recherches de disparus se poursuivent, il y a peu d'espoir de retrouver des survivants, a-t-il averti, ou bien ce serait un «miracle».

Mercredi, le président philippin Ferdinand Marcos s'est rendu dans les zones sinistrées de General Santos, la plus grande ville de la région touchée, notamment dans une école endommagée et un centre de distribution d'aide. Il a déclaré que le gouvernement allouerait 100 millions de pesos (1,4 million d'euros) à la reconstruction de la mairie.

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