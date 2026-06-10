Le séisme qui a frappé le sud des Philippines a fait au moins 46 morts, selon un bilan actualisé mercredi. Les secours poursuivent les recherches de disparus sous les décombres.

Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 46 morts

Le bilan du séisme aux Philippines s'alourdit à 46 morts

Les recherches se poursuivent sous les décombres

AFP Agence France-Presse

Le bilan d'un puissant séisme dans le sud des Philippines est passé mercredi à 46 morts, au moment où les secours continuent à chercher les disparus sous les décombres. La secousse de magnitude 7,8 qui s'est produite lundi au large des côtes de Mindanao a provoqué l'effondrement de bâtiments et déclenché des glissements de terrain dans une grande partie de l'île.

L'agence nationale de gestion des catastrophes a porté le bilan à 45 morts mercredi, et dénombre désormais 17 disparus. Mais ce décompte n'inclut pas l'un des corps comptabilisés par le bureau de la protection civile. Joey Deluvio, 39 ans, a été retrouvé sans vie sous les décombres.

Michelle Chua, secouriste, a raconté à l'AFP avoir traqué un «faible pouls» détecté par un appareil, mais «lorsque nous avons retrouvé le corps (...) il n'y avait pas de signe de vie». Les efforts se poursuivent malgré le risque posé par les répliques.

Plusieurs fortes répliques ont fait trembler la zone après la secousse initiale. Des centaines de séismes de moindre ampleur ont suivi.La plupart des morts supplémentaires viennent de la province de Davao Occidental. La plupart avaient été tués dans des glissements de terrain ou lors de l'effondrement de bâtiments, a déclaré Rafaelito Alejandro, responsable de la défense civile, lors d'une interview à la radio.