La police philippine demande l'inculpation de Thomas Markle, 82 ans, pour possession et diffusion de contenus pédopornographiques. Le père de Meghan Markle aurait vécu à Cebu plus d’un an, selon le parquet.

La police philippine demande l'inculpation du père de Meghan Markle

La police philippine demande l'inculpation du père de Meghan Markle

AFP Agence France-Presse

La police des Philippines a demandé au parquet d'engager des poursuites contre Thomas Markle, le père de l'épouse du prince Harry, pour possession et diffusion présumées de contenus pédopornographiques, a indiqué un procureur régional à l'AFP mercredi. Le dossier des plaintes contre Thomas Markle a été déposé lundi à Cebu, la province des Philippines où Thomas Markle, 82 ans, aurait vécu pendant plus d'un an, a indiqué à l'AFP le procureur régional, Graeme Elmido.

La police a demandé que cet homme – qui est le père de Meghan Markle, l'épouse américaine du prince britannique Harry, mais qu'elle ne voit plus depuis des années – soit inculpé de deux chefs d'accusation de diffusion de matériel pédopornographique et d'un chef d'accusation de possession de matériel pédopornographique, en vertu de la législation philippine.

«Les plaintes feront l'objet d'un examen préliminaire, conformément à nos procédures en vigueur», a déclaré Elmido. «Si les preuves le justifient (...), une citation à comparaître dans le cadre d'une enquête préliminaire sera alors envoyée à M. Markle afin qu'il réponde aux accusations», a-t-il expliqué.

Thomas Markle nie

Thomas Markle est déjà inculpé aux États-Unis. Il a été arrêté le 6 novembre par le FBI dans sa maison de retraite en Floride et inculpé pour détention d'images «d'agression sexuelle sur mineurs, y compris de photos le montrant lui-même en compagnie de filles mineures», à la suite d'une perquisition de deux garde-meubles qu'il louait près de Los Angeles.

La police philippine avait déclaré avoir retrouvé dans trois cartes mémoire et un téléphone portable provenant d'une ancienne résidence de l'octogénaire des images d'agressions sexuelles sur mineurs.

Le ministre philippin de l'Intérieur, Jonvic Remulla, avait alors déclaré à l'AFP que le pays d'Asie du Sud-Est comptait prendre «les mesures juridiques appropriées» si des preuves concluantes étaient trouvées. Thomas Markle a nié toutes les accusations.