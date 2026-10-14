Le pape Léon XIV, 71 ans, se remet d'une opération réussie à l'hôpital Gemelli de Rome après l'ablation d'un nodule cancéreux au poumon. Des examens complémentaires sont en cours pour évaluer d'éventuelles suites médicales.

Ce que l'on sait sur le retrait d'un nodule cancéreux du pape

Ce que l'on sait sur le retrait d'un nodule cancéreux du pape

AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV entame sa convalescence mercredi à l'hôpital Gemelli de Rome, après y avoir subi la veille une opération chirurgicale sans complications au cours de laquelle un nodule cancéreux lui a été retiré au poumon.

Intervention qui s'est bien déroulée

Selon une source au Vatican, des examens complémentaires sont en cours pour détecter d'éventuels signes de propagation du cancer. «L'intervention s'est bien déroulée, dans les délais et selon les modalités prévus», avait fait savoir le service de presse du Saint-Siège mardi soir peu avant 20h00 (18h00 GMT).

«Afin de rendre l'intervention radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré», a-t-il précisé dans un second communiqué, ajoutant que l'opération «a confirmé le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire, comme suspecté par les examens préopératoires».

Annulations des RDV

Le Vatican avait indiqué avant l'opération que Léon XIV devrait rester hospitalisé environ une semaine mais on ignore dans l'immédiat s'il devra observer une convalescence plus longue.

Tous les rendez-vous du pape ont été annulés jusqu'au 20 octobre. Mercredi, pour la célébration d'une grande messe prévue dans la basilique Saint-Pierre, il sera remplacé par le nouveau doyen des cardinaux, Mgr Luis Antonio Tagle.

Cette opération soulève notamment des questions quant à savoir si le souverain pontife maintiendra le mois prochain son long voyage prévu en Uruguay, en Argentine et au Pérou, où il a travaillé comme missionnaire pendant deux décennies.

Des examens supplémentaires

Selon la docteure Juanita Mora, porte-parole de l'American Lung Association interrogée par l'AFP, «nous savons désormais de quel type de cancer il s'agit» et «vient ensuite la détermination du grade du cancer et les tests de biomarqueurs» permettant de voir si le pape «aura besoin (...) d'une radiothérapie pour détruire les cellules cancéreuses, (...) d'une chimiothérapie ou d'une thérapie ciblée». Et d'ajouter: «Si la tumeur est bien localisée et qu'ils ont retiré le lobe, alors cela pourrait suffire.»

Des bonnes perspectives

La docteure Juanita Mora a précisé que le taux de survie à cinq ans de cette forme de cancer, lorsque la tumeur est détectée à un stade précoce, est de «80 à 98%, en particulier après une ablation chirurgicale».

Pour l'oncologue David Carbone, le fait que le pape ait déjà été opéré semble toutefois encourageant. S'il avait été évident que le cancer s'était propagé «par exemple aux ganglions lymphatiques situés au centre du thorax, il aurait suivi un traitement avant l'opération, ce qui n'a pas été le cas», relève-t-il.

«Cela me porte à croire qu'il s'agissait d'une tumeur à un stade très précoce, avec un pronostic plutôt favorable», poursuit l'oncologue. Les traitements contre les cancers du poumon se sont par ailleurs considérablement améliorés «au cours des dernières décennies», insiste-t-il, «et le pronostic est meilleur qu'il ne l'a jamais été».

Premier problème de santé

Il s'agit de la première alerte de santé pour le pontife de 71 ans, qui a jusqu'ici affiché une excellente forme depuis son élection à la tête de l'Eglise catholique, le 8 mai 2025.

Dans une annonce surprise après la prière de l'Angélus dimanche, Léon XIV a déclaré à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre que les médecins avaient découvert ce nodule – une petite excroissance – «à un stade très précoce» lors de récents examens. «Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer», avait-il ajouté.

La communication du Vatican évolue

Le Vatican a historiquement été très discret sur la santé des papes, un sujet sensible. La communication du Saint-Siège a pourtant évolué vers plus de transparence ces dernières années, notamment pendant la maladie du prédécesseur de Léon XIV, le pape François, décédé en avril 2025.