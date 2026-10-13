Le pape Léon XIV a été opéré mardi à l’hôpital Gemelli de Rome pour retirer un nodule pulmonaire détecté à un stade précoce. L’intervention s’est bien déroulée, selon le Vatican, et il devrait rester hospitalisé environ une semaine.

Le nodule retiré au poumon du pape était cancéreux

Le nodule retiré au poumon du pape était cancéreux

AFP Agence France-Presse

Le nodule que le pape s'est fait retirer lors d'une opération chirurgicale de 90 minutes mardi à l'hôpital Gemelli de Rome était cancéreux, nécessitant l'ablation du « lobe inférieur du poumon droit », a indiqué le Vatican.

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« Afin de rendre l'intervention radicale, le lobe inférieur du poumon droit a été retiré », a précisé le Vatican dans un communiqué, ajoutant que l'opération « a confirmé le diagnostic d'un adénocarcinome pulmonaire, comme suspecté par les examens préopératoires ».

Le communiqué transmis par le Vatican est signé par le médecin référent du pape, le docteur Luigi Carbone, ainsi que par le professeur Stefano Margaritora, qui dirige l'équipe de chirurgie thoracique ayant opéré Léon XIV.

« Le Saint-Père est resté au bloc opératoire environ 3 heures, la durée de l'intervention ayant été d'environ 90 minutes », poursuivent-ils, répétant que l'opération s'est « bien déroulée », sans « complications ». « Après l'intervention, le Pape s'est réveillé normalement et, après une courte période d'observation, il est retourné dans sa chambre au 10e étage » de l'hôpital Gemelli, complètent-ils.

Une source au Vatican a ajouté que le pape avait demandé son dîner une fois de retour dans sa chambre. Interrogée sur d'éventuels signes de propagation du cancer, cette même source a indiqué que des examens complémentaires étaient en cours.