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Elections en Palestine
Le fils aîné du président Abbas élu au comité central du Fatah

Yasser Abbas, fils du président palestinien Mahmoud Abbas, a été élu au comité central du Fatah lors de son 8e congrès. Marouane Barghouti, en prison depuis 2002, a obtenu le plus de votes.
Publié: il y a 41 minutes
Mahmoud Abbas tient les rênes du Fatah, de l'Autorité palestinienne et de l'OLP depuis plus de deux décennies.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le fils aîné du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a été élu membre du puissant comité central du Fatah, selon des résultats préliminaires. Le vote s'est tenu à l'issue du 8e congrès général du mouvement nationaliste, organisé simultanément à Ramallah, Gaza, au Caire et à Beyrouth.

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Homme d'affaires de 64 ans gérant plusieurs entreprises dans les Territoires palestiniens, Yasser Abbas réside la majorité de son temps au Canada. Son apparition sur l'échiquier politique remonte à il y a cinq ans, lorsqu'il avait été nommé «représentant spécial» par son père.

Selon les résultats préliminaires publiés dans la nuit de samedi à dimanche et consultés par l'AFP, Marouane Barghouti a non seulement conservé son siège au sein de l'instance dirigeante, mais a également récolté le plus grand nombre de suffrages. Cette figure emblématique du mouvement est incarcérée en Israël depuis 2002.

Plusieurs nouveaux élus

L'ancienne garde a sauvé ses sièges: c'est le cas du vice-président de l'Autorité palestinienne et de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Hussein Al-Cheikh, du vice-président du Fatah, Mahmoud Al-Aloul, de l'ancien secrétaire général Jibril Rajoub, et de l'ex-chef du renseignement, Taoufik al-Tiraoui.

Parmi les nouveaux membres élus au comité figurent le chef des services de renseignement palestiniens, Majed Faraj. Il est rejoint par Zakaria Zubeidi, 50 ans, l'un des dirigeants des Brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, dans le camp de réfugiés de Jénine.

Zakaria Zubeidi a été libéré d'une prison israélienne à la faveur d'un accord d'échange de prisonniers conclu l'an dernier entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Deux femmes au comité directeur

Par ailleurs, deux femmes siègent désormais au comité directeur : la gouverneure de Ramallah, qui y fait son entrée pour la première fois, tandis qu'une seconde a été réélue. La direction du congrès a fait état d'un taux de participation au scrutin de 94,64 %, avec un total de 2507 votants.

Au total, 59 membres se sont portés candidats pour l'un des 18 sièges au sein du comité central, tandis que 450 prétendants briguaient les 80 sièges du Conseil révolutionnaire, le parlement du Fatah. Les résultats définitifs seront officialisés dimanche lors d'une conférence de presse à Ramallah.

Les travaux du congrès général du Fatah s'étaient ouverts jeudi et ont été marqués par la réélection de Mahmoud Abbas à la tête du mouvement. Mahmoud Abbas, 90 ans, tient les rênes du Fatah, de l'Autorité palestinienne et de l'OLP depuis plus de deux décennies.

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