Des élections «partout où ce sera possible»
Abbas convoque les premières élections du parlement de l'OLP

Mahmoud Abbas a convoqué pour le 1er novembre 2026 des élections du Conseil national palestinien. Ce scrutin marquera la première désignation au suffrage universel direct du parlement de l’OLP.
Les «élections se tiendront partout où cela sera possible, afin de garantir la participation la plus large possible du peuple palestinien».
Photo: IMAGO/Bernd Elmenthaler
Le président palestinien Mahmoud Abbas a convoqué pour le 1er novembre 2026 des élections devant désigner pour la première fois au suffrage universel direct les membres du Conseil national palestinien (CNP), parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), rapporte lundi l'agence officielle palestinienne Wafa.

Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne et de l'OLP, a publié un décret stipulant que les «élections se tiendront partout où cela sera possible, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Palestine, afin de garantir la participation la plus large possible du peuple palestinien» à ce scrutin, indique Wafa.

Jusque-là, les membres du CNP n'ont jamais été élus, mais désignés ou cooptés.

Le CNP, qui a longtemps fait figure de parlement en exil de l'OLP, est dominé par le Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas, cofondé par Yasser Arafat, dirigeant historique des Palestiniens, mort en 2004. Les mouvements islamistes palestiniens du Hamas et du Jihad islamique, non membres de l'OLP, n'y sont pas représentés.

