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Un kamikaze chargé d'explosifs
Un attentat suicide au Pakistan fait 9 morts et 34 blessés

Un attentat suicide au nord-ouest du Pakistan mardi a tué neuf personnes et blessé 34 autres. Un kamikaze dans un véhicule chargé d'explosifs s'est fait exploser près d'un poste de contrôle, selon la police locale.
Publié: 11:21 heures
|
Dernière mise à jour: 16:26 heures
Des agents de sécurité pakistanais contrôlent des véhicules à Peshawar, au Pakistan, le 11 mai 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un kamikaze au volant d'un véhicule à trois roues chargé d'explosifs a tué au moins neuf personnes et en a blessé 34 mardi dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé la police. «Selon les premiers rapports, le kamikaze présumé s'est approché de deux agents de la police de la route en poste au point de contrôle avant de se faire exploser», a déclaré à l'AFP Muhammad Sajjad Khan, un haut responsable de la police locale.

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Cette attaque survient quelques jours seulement après un autre attentat suicide à la voiture piégée à un poste de contrôle de la police à Bannu (nord-ouest), suivi d'une fusillade avec les forces de l'ordre qui a tué 15 agents. Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a convoqué lundi le plus haut diplomate afghan en poste dans le pays.

Islamabad a conclu que cette attaque avait été «orchestrée par des terroristes résidant en Afghanistan». La province de Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), frontalière de l'Afghanistan, est régulièrement touchée par des attentats suicides et des violences revendiquées par des groupes opposés au pouvoir central pakistanais.

Les talibans répondent

Le gouvernement taliban a rejeté mardi les accusations d'Islamabad selon lesquelles une attaque suicide qui a tué 15 policiers samedi dans le nord-ouest du Pakistan avait été planifiée en Afghanistan.

«L'Emirat islamique d'Afghanistan considère que les récentes déclarations de responsables pakistanais soutenant que l'attaque suicide contre un poste de police à Bannu a été planifiée en Afghanistan sont sans fondement», a écrit le porte-parole du gouvernement afghan, Zabihullah Mujahid sur son compte X.

Une guerre ouverte depuis février

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter ces groupes insurrectionnels, ce que Kaboul dément. En conflit depuis des années autour de leur frontière commune, dont l'Afghanistan ne reconnaît pas le tracé, les deux pays entretiennent des relations particulièrement tendues depuis le retour du gouvernement taliban en 2021.

Les affrontements sporadiques se sont transformés en guerre ouverte fin février, le Pakistan menant des bombardements aériens y compris sur Kaboul. Le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan a provoqué la mort de 372 civils afghans de janvier à fin mars, un bilan particulièrement meurtrier lié à un bombardement pakistanais sur Kaboul, selon un rapport de l'ONU publié mardi.



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