Les forces pakistanaises ont abattu 22 combattants lors d'un affrontement mardi dans le district de Khyber, près de l'Afghanistan. Un enfant de 10 ans a également été tué, a indiqué l'armée vendredi.

Un enfant de 10 ans tué dans des échanges entre l'armée et les talibans

Un enfant de 10 ans tué dans des échanges entre l'armée et les talibans

AFP Agence France-Presse

Les forces pakistanaises ont abattu 22 combattants au cours d'affrontements dans le nord-ouest du pays cette semaine, a indiqué l'armée vendredi. Elle ajoute qu'un enfant a été tué durant les échanges de feu.

Mardi, «une opération militaire conjointe» menée par les forces de sécurité pakistanaises et des agences du gouvernent a donné lieu à «un échange de tirs intense» au cours duquel les combattants ont été tués, a détaillé l'armée dans un communiqué. Un enfant de dix ans a été tué pendant cet échange de tirs dans le district de Khyber, près de la frontière avec l'Afghanistan.

Relations tendues

Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif «a exprimé sa tristesse face au martyre d'un enfant de 10 ans lors des tirs non provoqués des terroristes», selon un communiqué de son bureau. Les attaques, dont beaucoup ont été revendiquées par le mouvement des talibans pakistanais (TTP), se sont intensifiées ces dernières années, en particulier dans les provinces frontalières de l'Afghanistan.

Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'offrir un sanctuaire aux combattants depuis le retour au pouvoir des talibans afghans en 2021, ce que Kaboul dément. Ces accusations ont empoisonné les relations entre les deux pays voisins et entraîné des affrontements réguliers à la frontière.

Au début de l'année, l'armée pakistanaise a effectué une vague de frappes que le ministre de la Défense a qualifiée de «guerre ouverte» en Afghanistan, à la suite d'une série d'attentats-suicides meurtriers sur le sol pakistanais.