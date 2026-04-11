DE
FR

Une lourde dette
Riyad veut apporter son «soutien économique» au Pakistan

A court de liquidités, Islamabad doit restituer un prêt de trois milliards de dollars aux Emirats arabes unis. Le ministre saoudien des Finances s'est déplacé dans la capitale pakistanaise pour faire part du soutien de Riyad.
Publié: 12:28 heures
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministre saoudien des Finances est en visite samedi à Islamabad pour faire part du «soutien économique» du royaume au Pakistan, qui doit rembourser un prêt majeur aux Emirats arabes unis, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. La visite de Mohammed al-Jadaan dans la capitale pakistanaise intervient alors qu'Iraniens et Américains doivent y entamer dans la journée des négociations pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Quelques jours avant son déplacement, le Pakistan, à court de liquidités, a annoncé qu'il allait restituer un prêt - reconduit depuis 2018 - de plus de trois milliards de dollars aux Emirats arabes unis, un pays ex-allié devenu rival de l'Arabie saoudite. Mohammed al-Jadaan Jadaan doit «manifester un soutien économique au Pakistan», a déclaré une source proche du dossier à l'AFP.

Le Pakistan dépend des plans de soutien du FMI et des prêts de pays amis, dont l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, pour assurer le service de sa lourde dette, qui absorbe la moitié de ses recettes annuelles.

A lire aussi
Le Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite
Nouvel accord signé
Le Pakistan étend son parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite
Les oligarques sauvent leur fortune grâce à une astuce de Dubaï
Jets privés, yachts et villas
Les oligarques sauvent leur fortune grâce à une astuce de Dubaï

Abou Dhabi méfiant

Aux côtés du Pakistan, médiateur dans les pourparlers irano-américains, l'Arabie saoudite, l'Egypte et la Turquie s'activent pour une issue diplomatique à la guerre régionale déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran.

Les Emirats arabes unis, les plus visés dans le Golfe par la riposte iranienne, ont mis en garde contre un règlement qui ne traiterait pas l'ensemble des menaces représentées par l'Iran, et ne garantirait la liberté de navigation dans la région. Si Abou Dhabi n'a pas directement commenté les manoeuvres diplomatiques en cours, des commentateurs et analystes émiratis ont fustigé l'Egypte et le Pakistan sur les réseaux sociaux pour leur rôle dans les efforts de médiation.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus