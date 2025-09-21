L'Arabie saoudite fait désormais partie du parapluie nucléaire du Pakistan, selon un analyste proche du gouvernement saoudien. Cette déclaration fait suite à la signature récente d'un traité de défense mutuelle entre les deux pays alliés.

Le Pakistan a annoncé que son programme nucléaire serait mis à disposition de l'Arabie saoudite en cas de besoin. Photo: AFP

Le parapluie nucléaire du Pakistan couvrira désormais l'Arabie saoudite, a affirmé dimanche à l'AFP un analyste proche du gouvernement saoudien, quelques jours après la signature surprise d'un traité de défense mutuelle entre les deux pays alliés.

Cet analyste, Ali Shihabi, réputé proche de la cour royale, a précisé que l'accord était en préparation depuis des années, et que Ryad s'attendait à ce que l'Inde, le grand rival du Pakistan, comprenne les besoins sécuritaires du royaume.

Défendre l'Arabie saoudite

Interrogé par l'AFP sur la possibilité que les armes nucléaires pakistanaises puissent être utilisées pour défendre l'Arabie saoudite, Ali Shihabi a répondu: «Oui, c'est le cas.»

«Le nucléaire fait partie intégrante de cet accord, et le Pakistan se souvient que le royaume a largement financé son programme nucléaire et l'a soutenu lorsqu'il était sous sanctions», a-t-il ajouté. «L'Inde comprendra les besoins sécuritaires de l'Arabie saoudite. Le royaume entretient d'excellentes relations avec l'Inde», a-t-il poursuivi.

Les effets de la frappe au Qatar

Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a récemment affirmé à une chaîne locale que le programme nucléaire de son pays serait mis à disposition de l'Arabie saoudite en cas de besoin, après la signature de l'accord.

L'accord de défense mutuelle a été signé à Ryad quelques jours après une frappe israélienne contre des dirigeants du Hamas au Qatar voisin, qui a provoqué une onde de choc dans les riches monarchies du Golfe, longtemps dépendantes des Etats-Unis pour leur sécurité.