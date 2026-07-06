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Klaus Thymann est sain et sauf
Le journaliste et explorateur danois détenu en Ouganda a été libéré

Après cinq jours de détention en Ouganda, Klaus Thymann a été libéré. Le journaliste danois dénonce des violations des droits humains et a quitté le pays sans inculpation.
Publié: il y a 33 minutes
Klaus Thymann estime avoir été potentiellement exposé à des violations des droits humains.
Photo: Instagram: @klausthymann
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AFP Agence France-Presse

Le journaliste et explorateur danois, Klaus Thymann, spécialisé dans les sujets environnementaux a été libéré, a annoncé lundi le syndicat danois des journalistes. Il avait été placé en détention en Ouganda. 

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«Klaus Thymann, journaliste et photographe danois, a été libéré et a quitté l'Ouganda», a écrit sur LinkedIn Allan Boye Thulstrup, porte-parole du syndicat danois des journalistes. Klaus Thymann avait été emprisonné le 29 juin.

«J'ai besoin d'aide»

Quelques jours auparavant, il avait indiqué sur X s'être vu «refuser l'accès à un site du Patrimoine mondial naturel de l'Unesco» en Ouganda et «être désormais recherché». «J'ai besoin d'aide», écrivait-il.

«Il a été détenu pendant cinq jours sans inculpation dans une cellule de six mètres carrés, qu'il partageait avec deux autres prisonniers», a précisé Boye Thulstrup. «Sa libération fait suite à une action coordonnée menée notamment par l'avocat de Thymann et l'ambassade du Danemark en Ouganda».

Dans un communiqué transmis à l'AFP, Klaus Thymann, qui a effectué depuis 2012 plusieurs missions sur les monts Rwenzori – un des trois sites d'Ouganda inscrits sur la liste du Patrimoine mondial naturel de l'Unesco – a estimé que «sa détention a largement dépassé la limite constitutionnelle ougandaise de 48 heures de garde à vue avant jugement et l'a potentiellement exposé à plusieurs violations des droits humains consacrés par l'ONU».

Retour en Suède

Juste avant d'être appréhendé, le photojournaliste se trouvait dans les bureaux de l'autorité de protection de la vie sauvage (UWA) dans l'espoir d'obtenir l'accès aux sites. Il a été libéré le 3 juillet sans être poursuivi.

Les travaux de Klaus Thymann, né en 1974, ont mis en évidence la disparition accélérée des glaciers, attribuée au changement climatique. Il se trouve désormais en Suède.

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