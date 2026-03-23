Le propriétaire d’OnlyFans, Leo Radvinsky, est mort à 43 ans après un long combat contre le cancer. Discret, il avait transformé la plateforme en géant mondial aux milliards de revenus.

Décès du propriétaire de la plateforme OnlyFans, connue pour ses contenus pornographiques

Décès du propriétaire de la plateforme OnlyFans, connue pour ses contenus pornographiques

AFP Agence France-Presse

Le propriétaire du site OnlyFans, Leo Radvinsky, est décédé à 43 ans des suites d'un cancer, a indiqué lundi une porte-parole de la plateforme par abonnement connue pour ses contenus pornographiques, dont l'accès est restreint ou interdit dans plusieurs pays.

«Nous sommes profondément attristés d'annoncer la mort de Leo Radvinsky», a écrit la porte-parole dans un message transmis à l'AFP. «Leo s'est éteint paisiblement après un long combat contre le cancer.»

Né en Ukraine mais élevé aux Etats-Unis, Leo Radvinsky avait racheté la maison mère d'OnlyFans, Fenix International, en 2018, pour un montant non communiqué, à l'entrepreneur britannique Tim Stokely, qui avait fondé le site deux ans plus tôt. Avant cette acquisition, Leo Radvinsky avait déjà créé plusieurs sociétés en rapport avec l'industrie du sexe, notamment le site de «streaming» pour adultes MyFreeCams.

A la faveur d'une stratégie marketing agressive et des confinements liés à la pandémie de Covid-19, ce diplômé en économie a transformé OnlyFans en une plateforme de renommée mondiale, qui revendiquait 377 millions d'utilisateurs fin 2024, selon des documents déposés auprès des autorités britanniques.

En 2024, son chiffre d'affaires atteignait 7,2 milliards de dollars, selon les mêmes documents, contre 56 millions de dollars en 2019. La plateforme est aussi très rentable. Elle a dégagé plus de 1,6 milliard de dollars de bénéfices en combinant les exercices 2023 et 2024. Même si OnlyFans propose des contenus généralistes, publiés par des humoristes, musiciens ou sportifs, il doit sa croissance exponentielle à des chaînes à caractère érotique ou pornographique.

Outre la popularité, ces dernières ont aussi valu à la plateforme d'être drastiquement encadrée, voire interdite, dans plusieurs pays, notamment la Chine, en Egypte ou au Bangladesh. En France, une proposition de loi a été déposée en février au Sénat pour pénaliser l'exploitation sexuelle sur les sites pour adultes, notamment OnlyFans, visant des agences qui gèrent la carrière de producteurs de contenu, accusées de proxénétisme.

Très secret, Leo Radvinsky ne donnait jamais d'interview et une seule photo officielle de lui circule sur internet. En 2025, il avait entamé des discussions en vue de céder OnlyFans, suggérant le prix de 8 milliards de dollars, selon plusieurs médias.

Sa fortune personnelle est estimée à 4,7 milliards de dollars par le site du magazine Forbes.