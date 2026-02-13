Coup de filet contre des créatrices de contenus OnlyFans

Seize femmes turques accusées de créer du contenu pour adultes sur OnlyFans ont été arrêtées vendredi. Les autorités ont saisi des biens d'une valeur de 300 millions de livres turques, soupçonnant un blanchiment d'argent.

AFP Agence France-Presse

Seize créatrices turques de contenus sexuels pour la plateforme OnlyFans, interdite en Turquie, ont été arrêtées vendredi à travers le pays, ont annoncé les autorités. Des actifs d'une valeur de 300 millions de livres turques (5,8 millions d'euros environ), comprenant notamment deux sociétés et dix propriétés, ont été saisis dans le cadre de cette opération, a indiqué le bureau du procureur d'Istanbul dans un communiqué.

«Il existe au vu de l'enquête de fortes indications selon lesquelles les suspectes ont blanchi le produit de leurs crimes obscènes via divers investissements», écrit le bureau du procureur d'Istanbul, sans préciser si les actifs saisis proviennent exclusivement de revenus tirés de la création de contenus pour adultes. Les suspectes, interpellées notamment à Istanbul et Ankara, la capitale turque, sont accusées d'avoir diffusé leurs contenus sur OnlyFans et la messagerie Telegram.

La plateforme OnlyFans, qui fonctionne par abonnement, est bloquée en Turquie au même titre que les sites pornographiques, mais est accessible via VPN. Selon les médias turcs, cinq autres suspectes visées par l'enquête se trouvent hors de Turquie et n'ont pu être interpellées à ce stade.