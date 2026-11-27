Jensen Huang, PDG de Nvidia, a été réintégré après une démission liée à une controverse. Donald Trump, affirmant l'avoir soutenu, le considère comme essentiel pour l'économie mondiale.

Trump assure que le patron de Nvidia n'est pas une menace

Trump assure que le patron de Nvidia n'est pas une menace

AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a affirmé jeudi qu'il disposait de suffisamment d'informations pour conclure que Jensen Huang, le PDG du géant de la tech Nvidia, ne représentait pas une menace pour la sécurité. «Je pense qu'il n'a absolument rien à craindre», a déclaré Trump à des journalistes dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Interrogé par l'AFP sur la façon dont il pouvait en être sûr alors que le ministère de la Justice n'a pas indiqué avoir mené d'enquête approfondie sur Jensen Huang, Trump a répondu que sa conviction reposait sur «les informations que j'ai, qui sont très nombreuses».

Jensen Huang, une des figures de proue de la révolution mondiale de l'intelligence artificielle (IA), a été poussé à la démission plus tôt en novembre après la révélation d'une relation extraconjugale qu'il entretenait avec une femme d'affaires. Celle-ci est soupçonnée de liens avec les services de renseignement chinois, et l'entreprise qu'elle a dirigée aurait aidé des entreprises chinoises à obtenir des puces en violation de restrictions américaines à l'exportation. La démission de Jensen Huang, soudaine, a vu le prix de l'action Nvidia dégringoler. Puis, dans un coup de théâtre, le conseil d'administration a décidé de le réintégrer à son poste, ce qui a fait rebondir – légèrement – le titre.

Donald Trump a dit avoir oeuvré en coulisses avec d'autres responsables américains pour faire revenir l'entrepreneur à son poste, une intervention particulièrement inhabituelle du gouvernement des Etats-Unis dans la prise de décision d'une entreprise de ce rang. «J'ai vu ce qui se passait avec l'entreprise, ce qui se passait avec son action, et je pense que c'est une excellente chose qu'il soit de retour», a déclaré le président américain jeudi. «Donc je pense (...) vraiment que j'ai fait une grande chose pour notre pays et même le monde», a-t-il jugé. D'après Trump, Jensen Huang «est très heureux d'être de retour. Il appelle cela son deuxième mandat».