Le retour du PDG historique du géant Nvidia fait plutôt les affaires de Pékin. Etonnant alors que sa chute était liée à une présumée espionne chinoise? Pas tant que ça...

En bref Jensen Huang a repris la direction de Nvidia le 23 novembre 2026 après une absence de onze jours, suscitant un accueil positif en Chine. Ce retour renforce les espoirs de Pékin pour maintenir les échanges technologiques avec les États-Unis.

Nvidia joue un rôle clé pour des projets chinois d'une valeur de plus de 3 milliards de dollars, notamment dans l'IA et les infrastructures numériques. Huang reste un défenseur des relations commerciales sino-américaines malgré les tensions géopolitiques.

Les géants chinois comme Alibaba et Tencent dépendent des puces Nvidia H200 pour développer leurs technologies d'IA. Cependant, Washington intensifie les restrictions sur ces exportations, limitant leurs marges de manœuvre.

Richard Werly Journaliste Blick

Donald Trump est une fois de plus soupçonné d'avoir empoché un gros magot. Selon le très respecté «Financial Times», le président des Etats-Unis aurait gagné environ dix millions de dollars en faisant acheter des actions Nvidia après le départ de son PDG charismatique Jensen Huang, puis en les revendant à l'annonce de son retour à la tête du géant des processeurs informatiques, le 23 novembre passé.

Mais ce n'est pas à la Maison Blanche que se trouve le grand vainqueur de cette affaire, engendrée par les révélations sur les relations intimes entre le PDG et une espionne chinoise présumée. Tout démontre au contraire, malgré les apparences, que la Chine communiste a remporté une manche dans son duel technologique et numérique avec l'Amérique.

Vent de panique

La première victoire chinoise est le vent de panique qui a soufflé sur la Bourse américaine à l'annonce du départ forcé de Jensen Huang. Toutes les valeurs des géants de la Silicon Valley ont dévissé ! Près de 1800 milliards de dollars se sont évaporés en deux jours.

Rien d'étonnant, car leur succès boursier repose sur une confiance des investisseurs que beaucoup d'experts jugent exagérée, compte tenu des pertes encore abyssales de plusieurs acteurs majeurs. Un exemple: OpenAI, qui n'est pas encore entrée en Bourse (contrairement à Anthropic, qui vient de le faire), devrait perdre 10 milliards de dollars en 2026 pour dix milliards de chiffre d'affaires!

Château de cartes boursier

Une bonne nouvelle pour la Chine? Oui, car plus la puissance technologico-financière américaine repose sur un château de cartes et sur une spéculation effrénée, plus Pékin peut manipuler dans l'ombre. A l'inverse, une retraite en bonne et due forme de Jensen Huang aurait conduit les autorités américaines à poursuivre leur enquête sur les connexions de son ex-compagne, à l'origine du scandale. Avec des risques pour le pouvoir chinois.

La seconde victoire de Pékin est la personnalité de celui qui vient de redevenir PDG de Nvidia. Né à Taïwan, où il est resté jusqu'à l'âge de 5 ans, puis élevé pendant quelques années en Thaïlande, où son père officiait dans l'industrie pétrolière, Jensen Huang, 63 ans, a toujours défendu la normalisation des relations commerciales avec la Chine populaire. Il n'a jamais pris parti pour son île natale, même si le géant taïwanais des processeurs TSMC est son principal fournisseur.

Singapour, plaque tournante

Ajoutez à cela que l'idylle entre Huang et son ex-maîtresse s'est nouée à Singapour, où ce gourou numérique a des intérêts financiers, et le portrait est facile à compléter: Jensen Huang a maintenant été «tamponné» – comme on dit dans le jargon des services secrets – par le Guoanbu, le principal service secret de la Chine communiste.

Si son ex-compagne était bien une espionne, elle a probablement emporté avec elle des informations personnelles, sans doute son ADN, etc. Lorsque Donald Trump réinstalle Huang à la tête de Nvidia, il mise de facto sur un dirigeant vulnérable. En connaissance de cause, pour le seul appât du gain?

Troisième victoire de la Chine: son modèle pour emporter le marché mondial de l'intelligence artificielle, à partir de technologies moins performantes mais mises gratuitement à la disposition de ses clients avec des logiciels comme DeepSeek, regagne en crédibilité. En clair: si vous êtes un client Nvidia, public ou privé, vous courez le risque d'une brèche de sécurité qui peut être fatale. L'hypothèque chinoise, vraie ou fausse, va continuer de planer sur le géant numérique, même s'il regagne du terrain en Bourse.

Si vous utilisez en revanche la technologie «Made in China», le risque est contrôlé. Vous savez par avance que la Chine tient les rênes. C'est le cas dans les télécommunications avec les serveurs du géant Huawei, très prisés en Afrique, car moins chers. Mais si vous êtes un pays émergent, ou une société basée dans un de ces pays, qu'est-ce qui compte le plus: la fiabilité ou votre vulnérabilité qui, de toute façon, est totale lorsque vous ne contrôlez pas la technologie que vous achetez ou louez?

Contrats chinois

Dernière victoire, enfin, et pas des moindres: un changement à la tête de Nvidia aurait pu entraîner la remise en cause des collaborations entre cette firme et des entreprises chinoises. Une enquête de l'agence Reuters a identifié plus de 3 milliards de dollars de projets informatiques chinois reposant sur des technologies Nvidia, notamment dans les universités, les centres de données et les infrastructures régionales d'intelligence artificielle. Jensen Huang, qui a signé ces conventions et projets, ne les remettra pas en cause.

A Pékin, Xi Jinping et ses magnats du numérique peuvent respirer: ils ont gagné cette manche dans le grand duel avec Washington et la Silicon Valley.