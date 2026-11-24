Des républicains américains exigent des enquêtes sur Nvidia après le retour controversé de Jensen Huang. Soutenu par Donald Trump, il est accusé de liens avec une espionne chinoise, ravivant les tensions sur la sécurité technologique.

En décidant du sort de Nvidia, Trump sème la colère dans ses propres rangs

En décidant du sort de Nvidia, Trump sème la colère dans ses propres rangs

AFP Agence France-Presse

Les républicains au Congrès réclament plusieurs enquêtes d'envergure sur Nvidia, dans une rare manifestation d'opposition au président américain Donald Trump qui soutient le retour de Jensen Huang malgré le scandale mêlant affaires extraconjugales et espionnage chinois présumé.

Les partisans républicains d'une ligne dure contre Pékin ont rejoint les démocrates dans leurs demandes d'enquêtes concernant le détournement potentiel de puces dernier cri vers la Chine, et les liens de l'administration Trump avec l'une des entreprises américaines les plus importantes.

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia lundi, onze jours seulement après avoir démissionné de son poste, après la révélation d'une relation extraconjugale avec une Chinoise soupçonnée par le renseignement américain d'espionnage au profit de Pékin, n'a fait que raviver ces requêtes et intensifié les demandes de contrôle concernant les ventes de ces puces, essentielles au développement de l'intelligence artificielle (IA).

Une implication jamais-vue pour un président

Donald Trump est personnellement intervenu pour obtenir la réintégration de Jensen Huang, déclarant à CNBC : «C'est moi qui ai conclu l'accord.» En s'impliquant de la sorte, le locataire de la Maison Blanche s'est immiscé dans la vie économique comme aucun président américain ne l'avait fait avant lui. «Il n'existe aucun précédent», déclare à l'AFP Ann Lipton, professeure de droit à l'université du Colorado à Boulder.

Selon la presse, le milliardaire de 80 ans s'est invité à une conférence téléphonique du conseil d'administration de Nvidia pour plaider la cause du fondateur du géant des puces informatiques, débarqué après des révélations sur sa liaison avec une femme soupçonnée d'espionner pour le compte de Pékin.

Donald Trump a assuré aux administrateurs que Jensen Huang ne serait pas inquiété par le ministère de la Justice - dirigé par un ancien avocat personnel du président américain. Cette initiative inédite rompt avec la tradition américaine de la libre entreprise, qui refuse par principe tout interventionnisme gouvernemental, ou en tout cas un dirigisme trop manifeste.

Plusieurs républicains en colère

En pleine crise financière en 2009, la Maison Blanche avait obtenu le départ du patron de General Motors, constructeur alors maintenu à flot par des aides publiques, mais le président Barack Obama ne s'en était pas vanté. Rien de comparable avec l'affaire Nvidia. Déjà, parce que l'État n'a aucun lien financier avec cette entreprise florissante.

«Qui, au sein de notre gouvernement, est intervenu? Qu'ont-ils dit au conseil d'administration?», s'est interrogé sur X le sénateur républicain John Curtis. «J'aimerais savoir ce qui a changé.»

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Son confrère Tom Cotton, chef de la sous-commission du renseignement au Sénat, a également assuré que «le Congrès doit enquêter sérieusement», le retour de Jensen Huang n'ayant répondu à aucune des questions sous-jacentes.

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Jensen Huang sera entendu

Le patron de Nvidia sera entendu à huis clos par la Chambre des représentants le 1er décembre, devant des membres de la commission des Affaires étrangères, d'une commission sur le Parti communiste chinois et de la commission sur le renseignement, toutes trois dirigées par des républicains.

Jensen Huang témoignera ensuite publiquement devant une commission du Sénat le 3 décembre, qui entendra également le 10 décembre le ministre du Commerce, Howard Lutnick, d'après la chaîne CBS News. Ce dernier s'est vu reprocher par son collègue ministre des Finances, Scott Bessent, de ne pas être intervenu pour bloquer les exportations de puces Nvidia vers la société Megaspeed.

L'entreprise singapourienne, anciennement dirigée par Alice Huang, maîtresse de Jensen Huang et soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin, a été placée sur une liste noire lundi par le gouvernement américain. Elle est suspectée d'avoir détourné ces fameuses puces dernier cri vers la Chine.

Les intérêts de Trump à la loupe

Scott Bessent a affirmé la semaine dernière que plusieurs agences gouvernementales avaient poussé depuis des mois pour mettre sur liste noire l'entreprise, mais que la démarche avait été reportée par le ministère du Commerce.

Plusieurs élus ont également appelé à renforcer la législation visant à restreindre l'accès aux technologies américaines de pointe. Tom Cotton s'est notamment engagé en faveur d'un texte bipartisan sur le contrôle des exportations de puces, tandis que le chef des républicains au Sénat, John Thune, a promis de soutenir un durcissement des restrictions.

Les intérêts financiers de Donald Trump devraient également faire l'objet d'une attention particulière. D'après un décompte du «Washington Post», la valeur des actions Nvidia détenues par le président américain oscillait entre 13 et 62 millions de dollars en août dernier. La Maison Blanche a affirmé que des gestionnaires indépendants étaient en charge de ces investissements.

«Rebond de l'action Nvidia»

Mais le rebond spectaculaire de l'action Nvidia lundi – plus de 30% sur la journée – après le retour de Jensen Huang à la tête de l'entreprise, a fait gagner jusqu'à 15 millions de dollars aux avoirs de Donald Trump selon le «Financial Times».

De leur côté, les démocrates ont fait savoir que l'une de leurs priorités à partir du 3 janvier serait de lancer des enquêtes parlementaires sur le président républicain et son entourage, qu'ils accusent notamment de corruption.