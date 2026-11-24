Jensen Huang est de retour à la tête de Nvidia, et l’action a gagné plus de 30% sur la seule journée de lundi. Toute la Bourse en profite.

En bref Après le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, l’action a gagné plus de 30%

Le Dow Jones et le Nasdaq ont également nettement progressé

Plus de 200’000 personnes ont demandé le retour de Huang dans une pétition

Gabriel Knupfer

Après le retour surprise du cofondateur Jensen Huang, l’action Nvidia s’envole. Les titres du géant de l’intelligence artificielle ont gagné un peu plus de 30% lundi à New York. Ils ont ainsi entraîné l’ensemble de Wall Street: l’indice vedette américain Dow Jones a enregistré une hausse de 3% sur la journée. Le Nasdaq, à forte composante technologique, a même progressé de 6,5%.

Ces dernières semaines, les actions technologiques avaient particulièrement chuté dans le sillage des turbulences chez le fabricant de puces. Nvidia peut espérer que des jours plus calmes s’annoncent. Jensen Huang avait démissionné en raison de liaisons extraconjugales. Un élément particulièrement grave: l’une des femmes aurait été au service de la Chine.

200’000 signatures récoltées

Dans les milieux technologiques et à la Bourse, la démission forcée de Huang a suscité des critiques. Plus de 200’000 personnes ont demandé son retour à la tête de l’entreprise dans une pétition. Parmi les signataires figurent également le patron de Tesla Elon Musk et le fondateur d’Uber Travis Kalanick.

Le président américain Donald Trump a lui aussi soutenu le patron de l'entreprise. «Le conseil d’administration de Nvidia a pris la bonne et adéquate décision de réintégrer Jensen Huang au poste de CEO», a écrit Trump lundi après sa réintégration.