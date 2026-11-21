Plombée par la chute des cours liés à l'IA, la Bourse américaine a connu une semaine bien compliquée, entraînant avec elle les marchés mondiaux.

Yannick Weber Blick Newsdesk

Cela ne s’était plus produit depuis le tout début de la pandémie de Covid-19, en mars 2020: l’indice S&P 500 a connu sept jours de baisse consécutifs. Vendredi a été particulièrement difficile, avec -3,7%, et même -5,3% pour le seul Nasdaq. Comme le relève CNN, le Nasdaq vaut désormais moins qu'au début de l'année, alors qu'il avait atteint un niveau record historique au début du mois d'octobre.

«C'est une débâcle», résume Arun Sundaram, vice-président de CFRA Research auprès de la chaîne américaine. «Il y a un réel exode au niveau des titres liés à la tech», complète Steve Sosnick, stratégiste à Interactive Brokers. La semaine dernière, c'est Nvidia qui avait provoqué des remous, avec la sortie spectaculaire de son CEO Jensen Huang. Les bons résultats trimestriels de l'entreprise n'auront pas apporté de vrai répit.

Anthropic n'a fait rêver qu'un jour

Cette fin de semaine, c'est l'entrée en Bourse d'Anthropic, propriétaire de l'IA Claude, qui a attiré les regards. Après un départ en fanfare jeudi, l'action a chuté de 8,5% vendredi, ramenant le titre à peine plus haut que son prix d'entrée. De son côté, le New York Times relève qu'à ce stade, on ne peut pas encore parler de krach boursier, on est encore dans le domaine de la «correction», comme il y en a eu une dizaine ces vingt dernières années.

En revanche, un analyste de Citi, Stuart Kaiser, ne se montre pas spécialement optimiste pour les mois à venir. «Malheureusement, aucun catalyseur ni événement évident ne semble susceptible d'améliorer le moral des investisseurs à l'approche de la fin de l'année», dit-il. Cette morosité ne touche pas seulement les Etats-Unis. L'indice Euro Stoxx 50, qui regroupe les principales valeurs de la zone euro, a perdu 2,81% vendredi, relève l'AFP.

La Suisse est elle aussi touchée. Sur les cinq derniers jours, la Bourse suisse a perdu un peu plus de 3,5%, avec un recul de grands groupes industriels notamment.