Après un bref soulagement post-élections, Wall Street a basculé jeudi: les stars de l’IA ont été secouées. En Suisse, le choc est resté limité, le SMI cédant seulement 0,42%.

Yannick Weber Newsdesk

Elle n'est pas historique, mais la chute de la bourse américaine ce jeudi 5 novembre a été spectaculaire. «C'est un véritable bain de sang à Wall Street», a même déclaré auprès de l'AFP Jose Torres, analyste chez Interactive Brokers. Donald Trump aussi y est allé de son commentaire. Sur son réseau Truth Social, jeudi soir, il a écrit: «La Bourse a connu une de ses pires journées après les résultats de l'élection. C'est si triste à voir. On avait tellement travaillé pour arriver à un niveau jamais vu auparavant, et maintenant ça!»

1 Que se passe-t-il?

Jeudi à la clôture de Wall Street, le Nasdaq accusait une chute de 5,52% sur la journée. Il faut remonter aux 3 et 4 avril 2025 pour trouver pire (5,97% et 5,82%) de recul. Il s'agissait alors des deux jours ayant suivi les annonces de nouveaux droits de douane par Donald Trump. Avant cela, jamais une telle chute ne s'était produite depuis le 16 mars 2020 (-12,32%), alors que l'économie s'arrêtait en raison de la pandémie de Covid.

Jeudi, ce sont avant tout les entreprises liées à l'IA et aux semi-conducteurs qui ont casqué. Le géant Nvidia a perdu 9,26% d'un coup. Comme le note la BBC, c'est 400 milliards de dollars qui ont été amputés de la capitalisation boursière de cette seule société. Broadcom a perdu 10,43% et Micron Technology 17,46%, pour en citer quelques-uns.

Aux Etats-Unis, les craintes d'une plus forte régulation du secteur sont importantes après la victoire des Démocrates lors des élections de mi-mandat. On cite souvent en exemple l'élection de Gina Hinojosa, tout juste élue gouverneure du Texas. Elle propose un moratoire sur la construction de centre de données jusqu'à ce que de nouvelles lois soient votées.

2 Pourquoi aujourd'hui?

Mercredi, au lendemain direct des élections, la Bourse américaine avait pourtant décollé, avec une hausse à la clôture de 1,44%. Pourquoi la chute a-t-elle été différée d'un jour? Les investisseurs craignaient surtout le début d'une période d'incertitude. Or, les résultats ont été clairs, et, plus important encore, Donald Trump les a acceptés. Un Congrès détenu par le parti opposé à celui du président est une situation qui est loin d'être inédite aux Etats-Unis.

Yahoo Finance relève même que, depuis 1950, le S&P 500 a en moyenne progressé de 15% dans les douze mois qui ont suivi chaque élection de mi-mandat. Or, ce jeudi, les regards se sont surtout portés sur les entreprises liées à l'IA, aux semi-conducteurs et la tech plus généralement. En plus des craintes des investisseurs, un catalyseur a déclenché le mouvement: les résultats de l'entreprise de télécommunications Qualcomm ont été décevants, notamment sur les ventes de puces pour smartphones.

Le marché est en train de passer de la promesse de l'IA au vrai prix de l'IA, résume un analyste dans le Guardian.

3 Est-ce le bon moment pour acheter?

Comme toujours en Bourse, tout dépend de son goût du risque. Il est vrai que, statistiquement, une journée noire est suivie d'une remontée dans un peu plus de la moitié des cas. En revanche, lors des grandes crises (droits de douane, Covid), les baisses peuvent facilement se succéder. En ce qui concerne l'IA, l'incertitude sur le long terme demeure. Mais, comme le relève un spécialiste dans le «Guardian», «il est impossible d’édulcorer la réalité: la prise de contrôle par les démocrates va dresser des obstacles majeurs à Washington au cours des deux prochaines années».

Faire des gains aujourd'hui sur le court-terme est donc risqué. À moyen ou long terme, en revanche, les prévisions restent sur une évolution à la hausse des marchés américains.

Vendredi, à l'ouverture, les Bourses de Tokyo et Séoul étaient également en très forte baisse.

4 Et les actions suisses dans tout ça?

En Suisse, la situation a été bien plus calme ces derniers jours. Quelques grosses capitalisations ont certes connu des baisses assez importantes ce jeudi (ABB a fait -4,51% et UBS -3,32%), mais d'autres géants ont connu des hausses (Nestlé +1,55%, Novartis +0,5%). Le SMI a clôturé jeudi avec une baisse très relative par rapport à Wall Street, avec -0,42% après avoir fait +1,9% mercredi.

Comme le relevait «cash.ch» jeudi, Matthias Geissbühler, directeur des investissements chez Raiffeisen, les actions suisses restent un choix avisé à long terme. De plus, le dollar est actuellement plutôt faiblissant depuis un mois. Et les incertitudes géopolitiques et celles liées à l'IA rendent les investissements suisses relativement plus sûrs.