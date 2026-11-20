Anthropic met Wall Street en ébullition. Jeudi, les échanges sur l'action de l'entreprise d'IA très en vogue ont commencé sur le Nasdaq, la Bourse de la Tech, au terme d'une séance mouvementée. On vous explique tout sur les risques d'investir.

En bref Anthropic entre au Nasdaq et réalise la plus grande introduction en Bourse à ce jour, avec 81,3 milliards de dollars

Le prix d'émission s'élève à 83 dollars américains par action et la valorisation atteint 1,5 billion de dollars

Les fondateurs détiennent 50,1% des droits de vote, Anthropic investit beaucoup et enregistre des pertes

Bernadette Hogg

C'est une étape historique. Anthropic, l'entreprise derrière le chatbot Claude, a fait son entrée à Wall Street. Jeudi, son action a commencé à être négociée sur le Nasdaq, la Bourse des valeurs technologiques. L'engouement est immense, puisqu'il s'agit de la plus grande introduction en Bourse de l'Histoire.

Pour la première fois, un développeur de premier plan de systèmes d'IA ultramodernes entre en Bourse. Mais cette opération à plusieurs milliards comporte aussi des risques. Blick répond aux principales questions.

Que savons-nous de l'introduction en Bourse?

C'est le jackpot pour la société d'IA! Mercredi soir, Anthropic a fixé le prix d'émission de son action à 83 dollars, bien au-dessus de la fourchette de 70 à 78 dollars visée encore la semaine dernière. La demande pour le titre a été énorme: au lieu des 825 millions d'actions initialement prévues, Anthropic a mis 980 millions de titres sur le marché, ce qui injecte 81,3 milliards de dollars d'argent frais dans ses caisses – et même plus de 107 milliards en comptant les placements privés réalisés en parallèle.

L'entreprise éclipse ainsi SpaceX, détenue par le milliardaire de la tech Elon Musk, qui avait levé 75 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse en juin. Anthropic établit donc un nouveau record. Après un démarrage en fanfare à 111,50 dollars à l'ouverture (+34%), le titre sous le symbole ANT a finalement clôturé sa première séance à 97,17 dollars (+17%), portant sa valorisation à plus de 1,3 billion de dollars (et jusqu'à 1,75 billion sur base diluée).

Qui se cache derrière Anthropic?

L'histoire d'Anthropic a commencé il y a près de six ans seulement, sur un désaccord. Sept anciens cadres dirigeants ont tourné le dos à OpenAI, estimant que son patron Sam Altman suivait une ligne trop risquée en matière de sécurité de l'IA.

Aujourd'hui, leur propre assistant Claude donne du fil à retordre à son ancien employeur. Mais rester dans la course à l'IA coûte une fortune: les centres de calcul et les chercheurs de pointe engloutissent des sommes colossales. En entrant à Wall Street, Anthropic lève des capitaux supplémentaires pour financer ses investissements et ne pas décrocher face aux géants de la tech.

Qui va empocher le pactole?

Le coup de cloche de jeudi a fait de nombreux millionnaires, voire milliardaires, à commencer par les sept fondateurs d'Anthropic, dont la participation cumulée pèse désormais plusieurs dizaines de milliards.

Les employés peuvent aussi se réjouir: grâce à leurs participations, plus de 4000 d'entre eux ont franchi le cap du million de dollars dès l'ouverture des marchés américains jeudi. Les grands investisseurs comme Alphabet, maison mère de Google, et Amazon empochent également de belles sommes, tout comme des bailleurs de fonds célèbres, à l'image de l'acteur américain Ashton Kutcher, entré très tôt au capital.

Est-ce le moment d'investir?

L'engouement démesuré autour de cette entrée en Bourse donne envie de participer au spectacle et d'acheter des titres. Mais Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote, appelait récemment à la prudence, mettant en garde contre toute hystérie. SpaceX avait elle aussi connu une ruée à l'ouverture en juin avant de perdre plus de 50 % de sa valeur depuis son sommet dans les semaines suivantes. Le repli d'Anthropic entre l'ouverture et la clôture de jeudi rappelle que la volatilité est extrême et que le cours dépendra de l'appétit durable des investisseurs à long terme.

De plus, comme souvent dans la Silicon Valley, les fondateurs verrouillent le pouvoir. Anthropic a introduit des actions dites de classe F, détenues par la société dédiée Founder LLC, qui leur garantissent 50,1% des droits de vote. Autrement dit, acheter des actions sur le Nasdaq apporte certes de l'argent frais, mais ne donne aucun pouvoir décisionnel.

Quels sont les risques?

Derrière cette frénésie à coups de milliards se cachent de réels dangers, comme le repli des valeurs technologiques jeudi l'a encore montré. L'euphorie autour de l'IA a commencé à se fissurer et le secteur vacille ces dernières semaines. La semaine dernière, le départ du CEO Jensen Huang, après des révélations sur ses liaisons, a en outre plongé le géant des puces Nvidia dans la crise. La forte demande pour Anthropic fait certes contrepoids, mais nul ne sait si cet engouement durera.

«Le plus grand risque réside dans le prix élevé à payer pour la croissance future», explique Ipek Ozkardeskaya à Blick. Anthropic investit actuellement des sommes colossales et affiche des pertes abyssales, tout en promettant d'importants bénéfices futurs. Si la demande en IA s'essouffle ou si la concurrence prend le dessus, le château de cartes pourrait s'effondrer.

Une telle chute aurait aussi des répercussions sur tout Wall Street, car un recul d'Anthropic risquerait de contaminer l'ensemble du secteur technologique. Les géants établis et les nouveaux acteurs de l'IA sont en effet étroitement liés par de gros contrats croisés et des investissements massifs: Alphabet, Amazon, Microsoft et Nvidia, entre autres, ont injecté des milliards dans Anthropic. Si la star montante de l'IA trébuche, ces groupes technologiques en pâtiront également.