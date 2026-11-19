Anthropic prévoit de lever au moins 79,4 milliards de dollars lors de son entrée en Bourse jeudi à New York. Le créateur de Claude dépasserait ainsi le record établi par SpaceX en juin.

AFP Agence France-Presse

La start-up américaine Anthropic va entrer jeudi en Bourse à New York en levant au moins 79,4 milliards de dollars, plus que l'offre initial record de SpaceX en juin, après avoir relevé son offre mercredi soir, en dépit des remous autour de l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés.

Propulsé par une très forte demande, le créateur de l'IA Claude a fixé dans la soirée le prix de ses actions à 83 dollars, au-delà de la fourchette précédemment communiquée, et augmenté le nombre d'actions en vente, plus de 956 millions au total. En ajoutant les actions vendues par ses sept cofondateurs, pour près de 2 milliards de dollars, l'offre totale atteint 81,3 milliards.

L'entreprise de San Francisco, ainsi valorisée à près de 1500 milliards de dollars, s'apprête ainsi à réaliser jeudi la plus importante levée de l'histoire au premier jour des échanges sur le marché, devant SpaceX qui avait levé environ 75 milliards en juin.

Une option, qui permet aux banques partenaires de distribuer davantage d'actions les jours suivants en cas de forte souscription, avait permis d'élever ce montant à 86 milliards pour l'entreprise regroupant les activités spatiales, le laboratoire d'IA et le réseau social X d'Elon Musk. Anthropic a aussi prévu cette possibilité qui pourrait lui permettre de lever au total environ 91,6 milliards.

Centres de données

Rien n'a semblé refroidir la ferveur autour d'Anthropic, pas même le contexte difficile pour l'IA à Wall Street - l'indice Nasdaq a reculé de plus de 11 % depuis un pic début octobre - ni le scandale qui a éclaboussé le mastodonte des puces Nvidia, aux liens étroits avec la start-up.

Jensen Huang, ex-patron de Nvidia, a été contraint de démissionner la semaine passée en raison d'une affaire mêlant adultère et contrebande de puces. L'entreprise est un pilier des investissements dans l'IA et a investi dans des dizaines d'entreprises du secteur, dont Anthropic.

Autre revers, une série de scrutins locaux début novembre aux États-Unis a imposé de nouvelles restrictions ou interdictions à l'implantation de centres de données, faisant craindre un ralentissement de leur construction.

Anthropic n'a pas pu totalement ignorer cet épineux environnement et va afficher une valorisation sans précédent pour une entreprise créée il y a seulement cinq ans, même si le montant reste bien en deçà des 2000 milliards envisagés jusqu'au début de l'automne.

Une IA à risque

L'entreprise incarnée par la fratrie Amodei peut aussi compter sur l'engagement distinct de grands partenaires tels que Nvidia et Microsoft à absorber 26 milliards de dollars de titres. Au total, le produit direct pour l'entreprise dépasse donc les 90 milliards, en excluant les actions vendues par des actionnaires existants.

La longue liste des risques exposés sur près de cent pages par Anthropic dans le document d'introduction n'a pas non plus échaudé les investisseurs, institutionnels comme individuels. Utilisation malveillante de son IA, modèles susceptibles de dérapages et d'«actions dangereuses qu'aucun utilisateur n'a demandées», perte de contrôle dans le développement de l'intelligence artificielle, les menaces sont nombreuses, prévient Anthropic.

En septembre, le patron Dario Amodei a plaidé pour un ralentissement du rythme d'élaboration des IA de pointe, afin de permettre d'en appréhender les risques et de les contrôler. «Ce n'est pas du marketing», a soutenu le dirigeant lors d'une présentation aux investisseurs dans les locaux de la banque JPMorgan Chase, à New York, en référence aux critiques qui le taxent de faire là la promotion de ses produits. «Nous sommes très sérieux quant à ses risques.»

Les modèles développés par l'entreprise comptent parmi les plus puissants au monde. Mais les concurrents sont sérieux, à l'image d'OpenAI ou Google. Le cabinet d'analyse SaaStr estime que l'opération va formaliser la fortune de la plupart des employés d'Anthropic, dont les actions vaudront, réunies, plus de 200 milliards de dollars, réparties entre 5300 collaborateurs environ.