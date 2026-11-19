Anthropic a réalisé une entrée en Bourse hors norme et cela ne rend pas uniquement ses fondateurs riches. Outre des membres du personnel, une star hollywoodienne et un manager d'une pop star américaine vont crouler sous l'or.

En bref Anthropic vise une valorisation de 1400 milliards de dollars au Nasdaq et deviendrait le numéro douze mondial

Plus de 4000 membres du personnel deviendraient millionnaires, tandis que les sept fondateurs détiendraient chacun 18 milliards de dollars

Kutcher et Oseary verraient leur investissement atteindre 7 milliards de dollars, tandis que Bankman-Fried repartirait bredouille

Sven Schumann

Jeudi, un coup de cloche a rendu de nombreuses personnes immensément riches. Anthropic a réalisé ce qui pourrait être la plus importante entrée en Bourse de l'histoire. L'action de la société à l'origine du chatbot d'intelligence artificielle Claude a fait ses débuts sur le Nasdaq, la Bourse américaine des valeurs technologiques.

Fondée en 2021 seulement, l'entreprise vise une valorisation de 1500 milliards de dollars et deviendrait ainsi le douzième groupe coté au monde. Presque du jour au lendemain, des milliers de personnes deviendront donc millionnaires, voire milliardaires.

Et la demande est énorme! Anthropic émet ses actions à 83 dollars l'unité, bien au-dessus de la fourchette de 70 à 78 dollars initialement visée. La société est ainsi valorisée autour de 1500 milliards de dollars. Face à l'affluence, l'offre a en outre été relevée, selon Bloomberg. L'opération rapportera à elle seule plus de 68 milliards de dollars à Anthropic. Le titre sera coté sous le symbole ANT.

Ce sont avant tout les employés d'Anthropic qui voient leur fortune s'envoler. Grâce à leurs participations dans l'entreprise, plus de 4000 d'entre eux devraient peser au moins un million de dollars. Comme souvent dans les start-up, Anthropic a rémunéré de nombreux collaborateurs en action: plus leur ancienneté est grande, plus la manne financière est importante.

Les sept fondateurs

Pour les sept fondateurs d'Anthropic, il n'est pas question de millions... mais de milliards. Ce jeudi, chacun vendra des parts d'une valeur de 250 millions de dollars américains, tandis que les actions qu'ils conserveront après l'introduction en Bourse devraient valoir quelque 18 milliards de dollars chacun.

Le visage le plus connu du groupe est celui de son directeur général Dario Amodei, mais il n'est pas le seul de sa famille à devenir milliardaire. Sa sœur, Daniela Amodei, fait aussi partie de l'équipe fondatrice et occupe les postes de présidente et de présidente du conseil d'administration.

L'aventure Anthropic s'est également révélée très lucrative pour les autres cofondateurs: avec Christopher Olah, Tom Brown, Jack Clark, Jared Kaplan et Sam McCandlish – cinq autres membres de la génération Y deviennent multimilliardaires.

Acteur hollywoodien et manager de célébrités

Une pluie d'argent attend aussi les investisseurs qui ont misé très tôt sur le potentiel de la société basée à San Francisco. Parmi eux figurent des noms inattendus, à commencer par l'acteur américain Ashton Kutcher, connu pour le film «L'Effet papillon» ou la série «Mon oncle Charlie».

Sa société d'investissement Sound Ventures confirme ainsi son flair dans les affaires: les 435 millions de dollars investis pèsent désormais environ 7 milliards de dollars grâce à l'entrée en Bourse. Guy Oseary, associé d'Ashton Kutcher et cofondateur du fonds, réalise lui aussi une colossale plus-value. Cet homme d'affaires israélo-américain s'est fait connaître dans le monde entier comme manager de Madonna.

Un grand perdant

Des figures déjà fortunées de la tech américaine s'enrichissent davantage grâce à cette entrée en Bourse. L'ex-patron de Google, Eric Schmidt, réalise par exemple une opération colossale: sa participation d'un peu moins de 1% dans Anthropic devrait lui rapporter 20 milliards de dollars. Le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, et l'investisseur de Skype, Jaan Tallinn, détiennent également des parts importantes.

Sam Bankman-Fried, en revanche, ne figure pas parmi les grands gagnants. Le fondateur et ancien patron de la plateforme crypto en faillite FTX avait investi fin 2021 près de 500 millions de dollars dans la jeune pousse. Ses parts vaudraient aujourd'hui environ 35 milliards de dollars, mais elles ne lui appartiennent plus depuis longtemps.

Après l'effondrement de FTX, elles ont été saisies dans le cadre de la procédure d'insolvabilité puis vendues pour 1,34 milliard de dollars. D'ailleurs, Sam Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 ans dans une prison américaine.