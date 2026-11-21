Malgré les frappes israélo-américaines, l'Iran maintient sa doctrine nucléaire actuelle. La Russie et la Chine rejettent tout changement, affirme Abbas Araghchi dans une interview au journal «Iran Daily».

Nucléaire iranien: Poutine et Xi s'opposeraient à un changement de doctrine

Nucléaire iranien: Poutine et Xi s'opposeraient à un changement de doctrine

AFP Agence France-Presse

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que la Russie et la Chine rejetaient un changement dans la doctrine nucléaire du pays, alors que des voix s'élèvent en interne en faveur d'une réorientation, a rapporté un média d'Etat.

Dans un entretien publié samedi par le journal officiel «Iran Daily», Abbas Araghchi a affirmé que la question du changement de doctrine nucléaire était «vaste, sérieuse» et qu'elle avait ses «défenseurs et ses opposants».

La Russie et la Chine, toutes deux liées à l'Iran par des accords stratégiques, «s'opposent» à un changement de doctrine, a-t-il indiqué. «Notre doctrine n'a pas changé jusqu'à maintenant, et nos positions officielles restent les mêmes», a-t-il ajouté. Téhéran nie vouloir se doter de l'arme atomique, tout en défendant son droit au nucléaire civil.

Une fatwa contre les armes de destruction massive

Le débat autour d'un changement de doctrine nucléaire en Iran a refait surface dans le pays, en particulier parmi les partisans d'une ligne dure, sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient, au cours de laquelle les infrastructures nucléaires iraniennes ont été lourdement frappées.

Selon certains de ses partisans, un changement de doctrine ouvrirait la voie au développement de l'arme nucléaire à des fins dissuasives. Des responsables iraniens citent quant à eux régulièrement une fatwa (un décret religieux) de l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, interdisant le développement d'armes de destruction massive.

Inspecteur de l'AIEA persona non grata

Téhéran refuse aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique l'accès à ses sites nucléaires, invoquant des raisons de sécurité et reprochant à l'agence de ne pas avoir condamné les frappes israélo-américaines sur ses infrastructures.

La semaine dernière, l'agence onusienne a exhorté l'Iran à prendre «des mesures graduelles» pour permettre à ses inspecteurs d'accéder à nouveau aux installations nucléaires clés du pays, soulignant que c'était «essentiel». «Il y a ceux qui pensent que la doctrine nucléaire du pays devrait garder sa forme actuelle, et d'autres qui évoquent le besoin d'en changer. Les deux camps ont leurs propres arguments et raisons», a affirmé Abbas Araghchi.

Ali Khamenei a été tué fin février dans les frappes israélo-américaines sur Téhéran qui ont déclenché la guerre au Moyen-Orient. Son fils et successeur, Mojtaba Khamenei, qui n'a pas été vu en public depuis sa nomination en mars, n'a émis aucun décret revenant sur sa fatwa.