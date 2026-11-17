L’Iran étudierait des options d’attentat contre des membres éminents du gouvernement américain, notamment l’utilisation d’une «bombe sale» à Washington. La Maison-Blanche affirme qu’il n’existe aucune menace crédible.

En bref CNN rapporte que l’Iran envisagerait une bombe sale à Washington contre des membres du gouvernement américain

La Maison-Blanche ne voit aucune menace crédible, les capacités et les intentions de l’Iran restent inconnues

Les autorités américaines ont mis Rubio, Hegseth et Bessent à l’abri sur des bases militaires et dans des lieux sécurisés

Gabriel Knupfer

L’Iran songe à se venger de la mort de l'ayatollah Khamenei en attaquant des membres éminents du gouvernement américain. Comme le rapporte en exclusivité la chaîne CNN, le régime iranien envisage notamment d’utiliser une «bombe sale» à Washington. Il s’agit d’une bombe conventionnelle à laquelle est mélangé du matériel radioactif. Ces bombes sont plus faciles à fabriquer que de véritables armes nucléaires, qui provoquent une réaction en chaîne nucléaire.

CNN s’appuie dans son article sur plusieurs sources internes. Selon la chaîne, on ignore toutefois si l’Iran est réellement en mesure de mener un tel attentat. En revanche, les plans révélés seraient très concrets et comprendraient des lieux et des cibles, ont déclaré deux sources.

«Aucune menace crédible»

Selon une porte-parole de la Maison-Blanche, il n’y a «actuellement aucune menace crédible pour le territoire national». Ce qui est certain, c’est que les frappes militaires américaines persistantes et le blocus économique représentent un danger croissant pour le régime iranien.

Par le passé déjà, des projets d’assassinat iraniens visant des membres du gouvernement ont été révélés. En 2024, un attentat planifié contre le président américain Donald Trump a été déjoué. Ces derniers jours, les autorités américaines ont déjà mis le secrétaire d’Etat Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le secrétaire au Trésor Scott Bessent à l’abri sur des bases militaires et dans des lieux sécurisés.

Escalade en cours

Pour sa part, le vice-président américain JD Vance a promis sur Fox News une fin rapide de la guerre en Iran. «Le président ne permettra pas que cela devienne une guerre sans fin». Actuellement, les signes indiquent toutefois une escalade: ce week-end, Trump a fait déployer un troisième porte-avions dans la région. Pendant ce temps, l’Iran a attaqué à plusieurs reprises une base américaine à Bahreïn ces derniers jours. Les Gardiens de la révolution affirment en outre que quatre pétroliers ont heurté des mines et explosé au cours des dernières 24 heures.