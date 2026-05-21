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Nouvelle étude de Greenpeace
Des microplastiques détectés dans des aliments pour bébé de Nestlé et Danone

Une étude de Greenpeace révèle la présence de microplastiques dans des compotes pour bébés de Nestlé et Danone. Les emballages, recouverts de polyéthylène, seraient en cause. L'ONG exige des actions immédiates.
Publié: il y a 19 minutes
Des microplastiques détectés dans des aliments pour bébé de Nestlé et Danone.
Photo: Shutterstock
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Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

«Le plastique ne se contente pas de polluer notre environnement, il pénètre dans notre corps, et ce dès la petite enfance.» Greenpeace International épingle Nestlé et Danone dans sa nouvelle étude. Celle-ci révèle la présence de microplastiques dans plusieurs tubes de compote pour bébés. 

Cela concerne notamment les produits Gerber de Nestlé (54 particules de microplastiques par gramme) et Happy Baby Organics de Danone (jusqu'à 99 particules par gramme). Des produits vendus principalement en Amérique du Nord. Au total, chaque tube de Nestlé contiendrait 5000 particules, et Danone plus du double, la teneur s'élevant à 11'000 particules.

Appel urgent

Les tests ont aussi relevé la présence de diverses substances chimiques dans les aliments, mais aussi dans les emballages, dont l'intérieur est recouvert de polyéthylène. A la lumière de ces révélations, Greenpeace pense que la source de contamination pourrait provenir des emballages. A noter que ces sortes de gourde à bouchon sont les types d'emballages les plus répandus pour les bébés.

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Greenpeace demande à Nestlé et aux fabricants d'aliments pour bébés de vérifier urgemment leurs produits, et d’abandonner peu à peu les emballages plastiques. L'ONG appelle aussi les négociateurs du Traité mondial sur les plastiques à réduire la production de plastique et à interdire les substances chimiques nocives liées à cette pollution.

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