Plus de 50 morts dans le naufrage d'un bateau au Nigeria

AFP Agence France-Presse
Au moins 51 personnes sont mortes jeudi après le naufrage d'un bateau dans l'Etat de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria, a déclaré à l'AFP un habitant de la région, tandis que les autorités ont indiqué que les opérations de sauvetage se poursuivent.
«La situation est grave. Nous avons déjà enterré 46 corps, et cinq autres viennent d'être repêchés dans la rivière», a déclaré Ibrahim Musa, ancien conseiller municipal du village de Gorau, dans le district de Goronyo, où l'accident s'est produit.
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