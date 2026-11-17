Le maire de New York, Zohran Mamdani, a dissous une unité policière controversée lundi. Accusée de violences envers des manifestants, elle sera remplacée par une approche de désescalade et dialogue, selon les autorités locales.

Le maire de New York dissout une unité policière controversée

Le maire de New York dissout une unité policière controversée

AFP Agence France-Presse

Le maire de New York Zohran Mamdani a dissous lundi une unité spéciale de la police chargée du maintien de l'ordre, accusée par les défenseurs des libertés civiles d'utiliser des méthodes brutales pour gérer les manifestations. L'unité, appelée Groupe de réponse stratégique et composée d'environ 500 membres d'après des documents publics, était une force de réaction rapide chargée de répondre aux menaces de terrorisme, aux troubles à l'ordre public et aux manifestations.

Dissolution du SRG

Zohran Mamdani avait fait campagne en partie sur la promesse de remettre au pas une police accusée d'interventions musclées face aux manifestations pro-palestiniennes sur les campus universitaires de New York, et aux défilés contre les expulsions de migrants. Le maire est un soutien de longue date de la cause palestinienne. «Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est annoncer la dissolution du Groupe de réponse stratégique (SRG) et une approche totalement nouvelle de la manière dont nous traitons les manifestations dans notre ville», a déclaré M. Mamdani à la chaîne de télévision locale ABC7.

La cheffe de la police de New York, Jessica Tisch, a précisé que des membres du SRG rejoindraient l'unité en charge des opérations antiterroristes, tandis qu'un nouveau modèle de maintien de l'ordre face aux manifestations, incluant des spécialistes de la désescalade non armés, serait mis en place.

«En plus de dissocier ces responsabilités, nous mettons également l'accent sur une approche de désescalade, une approche fondée sur le dialogue», a encore dit Zohran Mamdani. En 2021, l'Union américaine pour les libertés civiles de New York avait qualifié le SRG «d'unité de réponse rapide notoirement violente. (...) Le SRG a constamment menacé, attaqué et arrêté des manifestants».